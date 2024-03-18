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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı: 'Bu vatanın Çanakkale’de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri var'

18.03.2024 11:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajında "Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı: 'Bu vatanın Çanakkale’de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Çanakkale Zaferimizin 109. Yıl Dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor; Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yâd ediyoruz. İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz’da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah’tan rahmet diliyorum. İmanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları Çanakkale’de hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir. Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur" dedi.

"BU VATANIN EVLATLARININ, ÇANAKKALE’DE VERİLEN ÇETİN MÜCADELELERDEN ÖĞRENECEKLERİ BULUNMAKTADIR"

"Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakârlıklarıyla Çanakkale’de elde edilen eşsiz başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir" diyen Erdoğan şunları söyledi:

"Burada verdiği eşsiz mücadeleyle Türk milleti tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale’den ve daha sonra İstiklal Harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. Bu vatanın evlatlarının, ecdadımızın ortaya koyduğu fedakârlıklardan, Çanakkale’de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri bulunmaktadır. Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıl Dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” (İHA)

GI8H7yuWMAAZXp9Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
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