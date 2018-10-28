HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2018 17:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesajı yayınladı. Erdoğan, " Demokrasi yönünde katettiğimiz her mesafe şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışıktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Erdoğan, yayınladığı 29 Ekim cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

HAVAALANI DA BU IŞIKLARDAN BİRİ

Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum. İlk Meclis’ten bugüne kadar, milli iradenin temsilcisi olarak ülkemizin kurtuluşu, gelişmesi, büyümesi, güçlenmesi için gayret sarf eden milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Bin yıllık vatanımız Anadolu topraklarının her karışında kanı ve alınteri olan tüm ecdada, şehitlerimize, gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Terörle mücadelede ve 15 Temmuz’da hayatlarını kaybeden güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımızın aziz hatıraları, milletimizin hafızasında ve devletimizin kimliğinde daima yaşayacaktır. Ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum. İstanbul’daki yeni havalimanımız da, işte bu ışıklardan biridir.

BU ŞEREF BİZE YETER

Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve oradan genç Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden tarihi süreklilik içinde süren büyük yolculuğumuzu, inşallah, 2023 hedeflerimizle taçlandıracak, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da bir üst seviyeye çıkartacağız. Malazgirt’ten başlayıp son bir asırdır Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de, Dumlupınar’da, Kıbrıs’ta devam eden zaferlerimizden, Suriye’deki insani duruşumuza kadar her gelişme, milletimizin asil duruşunun sembolleridir.

Türkiye’nin her başarısı, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanındaki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm mazlumların, mağdurların yüreğindeki umutları besliyor, canlandırıyor, harekete geçiriyor. İşte bu sebeple ülkemiz, dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğu halde, insani yardımlar konusunda milli gelire göre ilk sırada bulunuyor. Herkesin kapısını ve kalbini kapattığı sığınmacılara evini ve yüreğini açan, insani sorumluluklarını bihakkın yerine getiren tek ülke Türkiye olmuştur.

Tarihe, mazlumlara sırtını dönen değil evini ve ekmeğini bölüşen, her konuda tercihini haktan ve adaletten yana kullanan bir ülke olarak geçmenin şerefi bize yeter. Bu duruşumuzdan asla taviz vermeyecek, hiçbir engelin, hiçbir sabotajın, hiçbir oyunun bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Bizler, 95. yıldönümüne vasıl olduğumuz Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Hükümete bir çağrımız yokHDP Eş Genel Başkanı Temelli: Hükümete bir çağrımız yok
İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'daİçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhurbaşkanı Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

Ünlü şarkıcı barda kavga edip kadının kafasında şişe kırdı!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili süresi değişecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Başkan Ertürk’ten 29 Ekim mesajı

Başkan Ertürk’ten 29 Ekim mesajı

AK Parti İzmir'den 2 milyon izlenen 'Cumhuriyet' filmi

AK Parti İzmir'den 2 milyon izlenen 'Cumhuriyet' filmi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Dünyanın gözü İstanbul'daki Suriye zirvesinde! Erdoğan'dan ilk açıklama

Dünyanın gözü İstanbul'daki Suriye zirvesinde! Erdoğan'dan ilk açıklama

Dünyanın gözü İstanbul'daki Suriye zirvesinde! Erdoğan, Putin, Merkel, Macron...

Dünyanın gözü İstanbul'daki Suriye zirvesinde! Erdoğan, Putin, Merkel, Macron...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.