Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart mesajı: Sandık hepimizin namusuna emanettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Bursa mitinginin ardından Kocaeli'ye geçerek burada açıklamalarda bulundu. 31 Mart'a sayılı günler kala Erdoğan'ın gündemi seçim ve sandık güvenliğiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sandıkların korunması noktasında tüm vatandaşlara sorumluluk düştüğünü ifade ederek, "Hem sandığa gidip hem de ona sahip çıkarak demokrasimize karşı mesuliyetimizi yerine getireceğiz. Bu konuda tüm vatandaşlarımın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. 31 Mart'ın her yer için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Burada 31 Mart gecesi kazanılacak zaferin müjdesini görüyorum. İnanıyorum ki Kocaeli bir kez daha eser ve hizmet diyecek. Kocaeli tercihini hem de çok net bir şekilde Cumhur İttifakı'ndan gerçek belediyecilikten yapacak. Büyükşehir ve ilçelerde bir yol kazasına mahal vermeyeceğinize inanıyorum.

31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? İşte vefa abidesi Kocaeli bu.

85 BİN KİŞİ MİTİNG ALANINDA

Emniyete dedim ki sorun bakalım şu anda meydanda katılım ne kadar. 85 bin kişi.

Hiçbir ayrım yapmadan milletimizin tamamıyla dertleştik, bizler tüm farklılarımıza rağme gittiğimiz yerlede şunu gördük; 85 milyonluk büyük bir aileyiz. Görüş farklılıklarımıza rağmen hepimiz kardeşiz, biriz ve beraberiz.

Biliyorsunuz artık 2 gün kaldı. Hayatta pek çok şeyin telafisi olur ama sandığın telafisi olmaz. Pazar günü hep birlikte sabah erkenden sandıklara koşacağız. Tercihimizi bize hizmet edecek, verdiği sözleri unutmayacak, göreve geldiğinde vaatlerinin arkasında duracak isimlerden yana kullanacağız. Telefon rehberimize bakıp nazımızın geçtiği, hatırımız olduğu insanları tek tek arayacağız. Mutlaka sandığa gitmeleri konusunda teşvik edeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'na kaybettirerek, CHP'ye kazandırmak için mesai harcayanlara karşı yakınlarımızı uyaracağız. Oyumuzun heba olmasına izin vermeyiz.

Hani seçim şarkımızda diyorduk ya 'aynı yoldan geçmişiz biz aynı sudan içmişiz biz yazımız bir kışımız bir aynı dağın yeriyiz biz' işte hepimiz aynı bağın gülüyüz, aynı dağın yeliyiz. Şunu unutmayın, bu birlikteliği ne kadar sağlam tutarsak geleceğe o kadar güvenle bakabiliriz. Türkiye'nin en büyük gücü vatandaşlarının birliği, beraberliği ve aralarında tesis ettiği sarsılmaz bağıdır. Bu bağı korumamız ve perçinlememiz gerekiyor.

"SANDIKLAR 85 MİLYON OLARAK HEPİMİZİN NAMUSUNA EMANETTİR"

Seçim döneminde yükselen tansiyonu farklı yere yönlendirmek isteyen birkaç odağa karşı dikkat etmeliyiz. Türkiye olgun bir demokrasiye sahiptir. Seçim sistemimiz her açıdan dünyaya örnek olacak haldedir. Bu kazanımların elimizden kayıp gitmesine izin vermemeliyiz. Gönül verdiğimiz partiler farklı olabilir ama Türkiye bizlerin ortak yurdu, ortak çatısı, ortak yuvasıdır. Milli iradenin tecelli aracı olan sandık 85 milyon olarak hepimizin namusuna emanettir. Bunun korunması noktasında tüm hepimize sorumluluklar düşüyor. Hem sandığa gidip hem de ona sahip çıkarak demokrasimize karşı mesuliyetimizi yerine getireceğiz. Bu konuda tüm vatandaşlarımın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. 31 Mart'ın her yer için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bursa'dan size selamlar getirdim. Türkiye olarak bugünlere büyük mücadeleler sonucu ulaştık. Kazanımların hiçbiri altın tepside sunulmadı. Hiçbir imkanımız bize lütuf olarak verilmedi. Son 21 yılda milletçe pek çok kez kazandık. Nice zorluklarla karşılaştık. Nice sabotaja maruz kaldık. Başka bir ülkenin başına gelse bir daha ayağa kalkamayacağı felaketler yaşadık. Son olarak 6 Şubat'ta asrın felaketi depremle imtihan edildik. Allaha sonsuz şükürler olsun, tüm bu badirelerin üstesinden gelmeyi başardık. 21 yıl boyunca terör örgütlerine tarihlerinin en ağır bedellerini indirdik, Türkiye'yi tüm savaşlara rağmen bölgesinin istikrar abidesine çevirdik. Şimdiye kadar 80 bine kadar konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik. İnşallah 200 bine kadar çıkaracağız."





