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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye 'Gazze' tepkisi: Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli?

26.10.2023 15:13 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin küresel vicdanın harekete geçmesini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze'ye yönelik saldırılar, kendini savunma sınırını çoktan aşmış, katliama ve barbarlığa dönüşmüştür.'' dedi. Batı'ya da tepki gösteren Erdoğan, ''İşin ilginç yanı medeni geçinen gayri medenilerin bu vahşeti sadece seyretmesidir. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ateşkes çağrısı yapabilmesi için daha kaç çocuk ölmelidir?'' diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 8. Aile Şurası'nın açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'e tepkisini sürdürdü.

Erdoğan, Gazze'de yaşananları "katliam ve barbarlık" olarak tanımladı, Batılı ülkelere de sert eleştiriler yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''İnancımızda ve kültürümüzde aile mukaddes bir müessesedir. Aile çok büyük bir nimet eşsiz bir hazinedir. İnsan aile içinde doğar ailede huzura erer, hayata ailesi ile birlikte hazırlanır. Devletin vazifelerinin başında aile kurumu ve neslin muhafazası gelir. Aile toplumun temelidir, temeli sağlam olmayan toplumlar ayakta kalamaz.

''GÜÇLÜ AİLELER YOKSA GÜÇLÜ BİR MİLLETİ BULAMAZSINIZ''

Güçlü bir millet güçlü bir aileden oluşur. Güçlü aileler yoksa güçlü bir milleti bulamazsınız. Aile toplumun güç kaynağıdır. Aileye sahip çıkmak insana topluma sahip çıkmak demektir. Aileye gerekli önemi vermeyen hiçbir toplum ekonomik açıdan ne kadar müreffeh olursa olsun geleceğe güvenle bakamaz. İşte Batı'nın çıkmazı şu anda burada.

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''CUMHUR İTTİFAKI'NDA LGBT DİYE BİR ANLAYIŞ YOKTUR''

Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur. Varsın LGBT Millet İttifakı'nın malzemesi olsun tepe tepe kullansınlar. Bizde bu yoktur. Çünkü bizde aile kutsal bir yapı. Bu kutlu yapıyı lekeleyemeyiz.

''MODERN BİREY DAHA YALNIZDIR''

Modern birey daha yalnızdır. Gelişen iletişim imkanları modern bireyin yalnızlığına ne yazık ki çare olamamıştır. Sosyal medya bağımlılığı başta olmak üzer insan daha fazla içine kapanmış toplumdan daha fazla kopmuştur. Evlenme yaşı sürekli yükseliyor boşanma oranları artıyor. Ortalama çocuk sayısı ise düşüyor. Boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Bu toplumun özellikle ihtiyacı var. Nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil. Dünyamız giderek yaşlanıyor.

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''SON DÖNEMDE AİLEYİ HEDEF ALAN EN BÜYÜK TEHDİT CİNSİYETSİZLEŞTİRME POLİTİKALARIDIR

Son dönemde aileyi hedef alan en büyük tehdit cinsiyetsizleştirme politikalarıdır. En küçük eleştirilerin dahi susturulduğu insan fıtratını savunmanın imkansız hale geldiği bir avuç azgın azınlığın milyarlarca insanı esir almaya çalıştığı küresel bir zorbalıkla karşı karşıyayız. Türkiye küresel cinsiyetsizleştirme dayatmalarına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Aile yapımızın dinamitlenmesine izin vermeyeceğiz. Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluşunu yakında gerçekleştiriyoruz. Projeyi ilk etapta deprem bölgesinde faaliyete geçireceğiz.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

7 Ekim'den beri İsrail yönetimi Filistinli kardeşlerimize yönelik acımasızca bir katliam gerçekleştiriyor. Bu sabah da Papa vasıtası ile seslendim camiler kiliseler okullar hatta hastaneler İsrail güçleri tarafından bombalanmaktadır. Bugüne kadar 6 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu. 17 bin kişi yaralandı. 12 bin tondan fazla bomba yağdırıldı. Amerika Avrupa orada. Tek tek gelip ziyarette bulunuyorlar.

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''KÜRESEL VİCDAN HAREKETE GEÇMELİ''

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre 600 bin Gazzeli yerlerinden edildi. Küresel vicdan harekete geçmeli. BM ekipleri her an orayı terk etmeyi planlıyorlar. Tüm savaşlarda olduğu gibi burada da en büyük mağduriyeti kadınlar ve masum çocuklar yaşadı yaşıyor. Gazze'de yansıyan haberlere bakıp da tepkisiz kalmak mümkün mü? Hiçbir eylem böyle bir vahşeti meşru kılmaz. Gazze'ye yönelik saldırılar, kendini savunma sınırını çoktan aşmış, açık bir zulme, mezalime, katliama ve barbarlığa dönüşmüştür. İşin ilginç yanı medeni geçinen gayri medenilerin bu vahşeti sadece seyretmesidir. Avrupa Birliği Komisyonu dün çıkmış 'Henüz ateşkes çağrısı yapamayız.' diyor. Daha ne kadar insan ölmesi lazım, çocuk ölmesi lazım. Sizin hesabınız ne? İşine gelene bakarlar işine gelmeyeme bakmazlar. Akan kan Müslüman kanı.

''ATEŞKES ÇAĞRISI İÇİN DAHA KAÇ ÇOCUK ÖLMELİDİR?''

AB Komisyonu'nun ateşkes çağrısı yapabilmesi için daha kaç çocuk ölmelidir? BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi için daha kaç ton bombanın Gazze'ye düşmesi gerekir? Batılı kuruluşların katliama dur demesi için daha kaç sivil hayatını kaybetmelidir. Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a gönderdiğimiz yardım malzemelerinin toplamı 200 tonu aşıyor.

''SESİNİ ÇIKARMAYANLAR İSRAİL'E BORÇLU OLANLAR''

Şu Batı'nın sesini çıkarmayanlar İsrail'e borçlu olanlardır. Ama Türkiye'nin İsrail'e borcu yok onun için biz rahatız.''

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Gazze

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