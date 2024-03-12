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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj! 'Verilen destek kesilmeli'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.03.2024 20:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı programda yaptığı açıklamada "Güney sınırlarımızda 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz" dedi. ABD'ye de net mesaj veren Erdoğan "DEAŞ bahanesiyle bölücü örgüte verilen destek kesilmeli" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj! 'Verilen destek kesilmeli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in saldırıları, Rusya-Ukrayna savaşı gibi konular vardı. Filistin sorununun çözümü için Türkiye'nin garantörlüğe hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, "Güney sınırlarımızda 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz. DEAŞ bahanesiyle bölücü örgüte verilen destek kesilmeli" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

"İsrail saldırılarında 32 bin kardeşimiz hayatını kaybetti. İsrail, zaten saldırılar öncesinde Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirmişti. Bugün de katile katil demekten bizi alıkoyamazlar. Netanyahu kimsenin itibar etmediği yalanlara sarılmadan önce neden 35 hastaneden 31'inin, neden aralarında tarihi caminin de olduğu 222 ibadethaneyi yıktıklarını açıklasınlar.

Kimseyi dinlemeyen İsrail, savaş suçlarını işlemeye devam ediyor. Refah'tan TIR geçişlerinin olması gereken düzeye çıkarılması en acil durumdur. 40 ton yardım malzemesini Mısır üzerinden ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz.

Filistin meselesi adil olarak çözüme kavuşturulmadan ne bölgemizde ne dünyada barış mümkündür. Türkiye garantörlüğe hazırdır. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada Filistinli kardeşlerine sahip çıkacak ve zalimler karşısında geri adım atmayacaktır.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna'da da devam eden savaşta barışın sağlanması için her türlü çabayı sergiledik. Rusya ve Ukrayna ile diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Bölgede çatışmaları kızdıracak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği inancındayız. Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için gayretlerimizi devam ettiriyoruz.

ABD'YE NET MESAJ

Güney sınırlarımızda 'Teröristan' kurulmasına izin vermeyeceğiz. DEAŞ bahanesiyle bölücü örgüte verilen destek kesilmeli. Son 10 yılda yaşanan tüm gelişmeler şu gerçeği net olarak göstermiştir; Terör örgütleri vasıtalarıyla çıkarların korunması mümkün değildir."


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