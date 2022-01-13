Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Çalık'ın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Konyaspor camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Konyaspor forması giyen milli futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp şarampole devrilmişti. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerin yaptığı müdahaleler sonuçsuz kalmış ve 27 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetmişti.

Ahmet Çalık'ın, takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği öğrenilmişti.



