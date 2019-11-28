Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şurası Kapanış Programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de alevi bir ailenin evine işaret koyulması olayıyla ilgili "Son günlerde bazı evlerin kapılarına işaretler konuyor. Amaç bizi bölmek. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde emniyet güçlerimiz çalışmaktadır ve yakalandıkları zaman cezalarını çekeceklerdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar karşısında harekete geçerek İslam dünyasının ortak tavır almasını sağladık. İslam dünyasının üzerine serpilmiş ölü toprağının kalkması için mücadele ettik. Sadece karar almakla yetinmedik, istişareler sonucunda alınan kararların hayata geçmesini de sağladık. Fiiliyata dökülmeyen her karar yok hükmündedir.

İnsanlık olarak gönül ve zihin dünyamızı etkileyen büyük bir değişim sürecinden geçiyoruz. Modern insan sahip olduğu onca teknolojiye ve imkana rağmen yalnızdır. İnsanı insan yapan kadim değerlerde itibarsız hale geliyor. Modern çağın hastalığı stres yayılırken sosyal çözülmede giderek yaygınlaşıyor. Gençler arasında televizyon bağımlılığı gibi yeni bağımlılık türleri ortaya çıkıyor.