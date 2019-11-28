Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi ailenin kapısının işaretlenmesine tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şurası Kapanış Programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de alevi bir ailenin evine işaret koyulması olayıyla ilgili "Son günlerde bazı evlerin kapılarına işaretler konuyor. Amaç bizi bölmek. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde emniyet güçlerimiz çalışmaktadır ve yakalandıkları zaman cezalarını çekeceklerdir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Müslümanların kutsallarına yönelik saldırılar karşısında harekete geçerek İslam dünyasının ortak tavır almasını sağladık. İslam dünyasının üzerine serpilmiş ölü toprağının kalkması için mücadele ettik. Sadece karar almakla yetinmedik, istişareler sonucunda alınan kararların hayata geçmesini de sağladık. Fiiliyata dökülmeyen her karar yok hükmündedir.
İnsanlık olarak gönül ve zihin dünyamızı etkileyen büyük bir değişim sürecinden geçiyoruz. Modern insan sahip olduğu onca teknolojiye ve imkana rağmen yalnızdır. İnsanı insan yapan kadim değerlerde itibarsız hale geliyor. Modern çağın hastalığı stres yayılırken sosyal çözülmede giderek yaygınlaşıyor. Gençler arasında televizyon bağımlılığı gibi yeni bağımlılık türleri ortaya çıkıyor.
FETÖ ve DEAŞ tecrübesi her türlü din istismarına karşı samimi bir ilişki içinde olmamızı gerekli kılıyor. İçinde bulunduğumuz vasatı bir silkinme, toparlanma vesilesine dönüştürmeliyiz. Dinini sağlam kaynaklarından öğrenen bir mümin aklını başkasına kiralamayacaktır. Şu an İslam dünyasını tehdit eden en önemli sıkıntılardan biri taifecilik kisvesidir. Avrupa'nın 4 asır önce yaşadığı benzer bir kavga bugün yakın coğrafyamızda vuku buluyor. Müslümanlar arasındaki fay hatları daha da keskinleştiriliyor.
ALEVİ AİLENİN EVİNE İŞARET KONULMASI OLAYI
Aynı dine, aynı peygambere inan kalpler arasında nifak tohumları ekiliyor. Alisiz Alevilik gibi kimi projelerin pohpohlanmasında bu senaryolar var. Alman devleti Alisiz Aleviliğe çok ciddi bedeller ödeyerek bunun tohumlarını ekmek istiyor. Biz Hz. Hüseyin'i de Hz. Ali'yi de niye severiz? Çünkü bunlar sevgili peygamberimizin en yakınlarıydı. Bu millet Hz. Ebubekir'i, Hz. Ömer'i ne kadar severse Hz. Ali'yi de aynı şekilde sever. Son günlerde bazı evlerin kapılarına işaretler konuyor. Amaç bizi bölmek. Bu kapılara bu işaretleri koyanların üzerinde emniyet güçlerimiz çalışmaktadır ve yakalandıkları zaman cezalarını çekeceklerdir. Geçmişte Çorum'da, Maraş'ta yaşadık. Bu tarz girişimlere karşı hepimiz uyanık olmalıyız. Diyanet'in son günlerde alevi vatandaşlarımıza yönelik attığı kucaklayıcı adımları yakın zamanda takip ediyorum.