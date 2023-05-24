Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

CHP lideri kendisine açılan krediyi yanlış yollara saparak heba etti. Ben hesap uzmanıyım diyor. Gittin oy oranı yüzde 1 olmayanlara 40 milletvekili verdin. Sen nasıl hesap uzmanısın? Gelin 28 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı önünde hep birlikte kenetlenelim. Türkiye'nin yükselişini hep birlikte sağlayalım.

Yurt dışında kullanılan oy 2 milyona yaklaştı. İstiyoruz ki yurt dışından da gümbür gümbür oylar gelsin. Dün bunu Malatya'da gördüm, 50 bin kişi katıldı. Sonra Sivas'a gittik 100 bin kişiyle miting yaptık. Yiğidolar acayip geliyor. Ankara-Sivas arası Yüksek Hızlı Treni yaptık mı? Yaparsa AK Parti yapar. Fuat Bey ilk açılışını yaptı. Ben de dün ziyaret ettim. Cumhur İttifakı Sivas'ta 4 vekil çıkardı. 5'in 4'ünü bize verdiler. Biz asla istismar siyaseti yapmadık. SKK'yı batırmak suretiyle başlayan kariyerini kaset kumpasıyla CHP'nin başına geçen kişi Türkiye'yi yönetmeye talip.