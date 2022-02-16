Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Arif Şentürk için taziye mesajı

Rumeli türküleriyle tanınan Türk halk müziği sanatçısı Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arif Şentürk’ün ölümünün ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak şu mesajı paylaştı:

"Dün akşam vefat haberini aldığımız, Rumeli Türküleri denince akla gelen ilk isimlerden biri olan, değerli sanatçımız Arif Şentürk Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm Balkan halklarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

