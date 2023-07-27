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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı'na taziye telefonu

27.07.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ı telefonla arayarak kardeşinin vefatına ilişkin taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı'na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüşerek bugün hayatını kaybeden kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan’ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DUYURDU

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ı telefonla arayarak kardeşinin vefatına ilişkin taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüşerek bugün hayatını kaybeden kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi." ifadelerine yer verildi.

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