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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan baraj açılışında önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2020 14:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kars'ta baraj açılışında yaptığı konuşmada, "Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor. 2020'nin ilk çeyreğinde mart ayının önemli kısmını salgınla mücadeleyle geçirmemize rağmen yüzde 4,5'lik büyüme oranı elde ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu:

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Hükümete geldiğimizde toplam 276 baraj vardı. Bugün ise 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz.

Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santrallerle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik.

Türkiye'nin demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği mesafenin en somut sonuçlarını koronavirüs salgını döneminde gördük.

Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini, hem sağlık altyapımızla hem gıda ve temizlik tedarik zincirimizle hem de kamu güvenliği bakımından örnek bir yönetimle göğüsledik.

"SİNYALLER GÜÇLÜ GELİYOR"

Ekonomide toparlanma sinyalleri oldukça güçlü geliyor. 2020'nin ilk çeyreğinde mart ayının önemli kısmını salgınla mücadeleyle geçirmemize rağmen yüzde 4,5'lik büyüme oranı elde ettik. Merkez Bankası döviz rezervimizi yeniden 93 milyar doların üzerine çıkardık. Yılın ikinci yarısıyla birlikte, ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız.

Ayrıntılar geliyor...

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