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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

27.03.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kainatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında ayrıca, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görselinin yer aldığı fotoğrafta, Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" şeklindeki 4'üncü ayetine de yer verdi.
berat


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Anahtar Kelimeler:
Berat kandili Recep Tayyip Erdoğan

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