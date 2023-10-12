Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye 'uçak gemisi' tepkisi: Ne işin var senin orada?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail-Filistin çatışmasına değinen Erdoğan "Amerika gibi bir ülkeye, barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

Türkiye Gençlik vakfının kıymetli mensupları, sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Milletimizin ümidi geleceğimizin teminatı Gözümüzün ve gönlümüzün aydınlığı siz gençlerimizin her birini yürekten selamlıyorum. TÜGVA'yı ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sizlere bakınca kendi gençliğimi görmenin heyecanını yaşıyorum. Aranızda kendimi daha genç hissediyor şu sevdanızla bizlere bu duyguları yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin.TÜGVA'nın faaliyetlerinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 340 bini aşan üye sayısıyla, yurtları, gençlik merkezleriyle ülkemizin gurur abidesi olan kuruluşlarından biridir. İster lise ister üniverite olsun hiçbir yardım yapmadan tüm gençlerimize yönelik faaliyetler yöneten vakfımızla iftihar ediyoruz.

Sizlerin ufku ve hayallerinin büyüklüğü karşısında bizim de vizyonumuz genişliyor. Sizi bizim iftihar kaynağımız birilerinin de korkulu rüyası haline getiren işte bu özelliklerinizdir.Gençler şunu unutmayın: dağdaki teröristlere yerlere izmarit atmıyorlar diye çiçek çocuk muamelesi yapanların size iftira atmasının, sizi lekelemeye çalışmasının sebebi budur. Varsın onlar sizin çalışmanızdan rahatsız olsun. Biz hayırlı hizmetlerimizle sizlere ddestek olmaya devam edeceğiz.

Ülkemizdeki seçim sürecini başarıyla tamamladık. Cumhuriyet tarihinin tam bir demokrasi şöleni içinde olan seçimde yüzde 90 ları bulan rekor katılm oranlarıyla icra ettik. Sayısız iftiraya maruz kaldık.Kirli pazarlıklara şahit olduk. 6'lı masa dediler. Gerekirse 16'lı masa dediler. Gerekirse 1600'lü masa dediler. Ne oldu, ne 6'lı masa tuttu ne 1600'lü masa tuttu. Gençler şunu unutmayın; şuanda parlementoda bu masadan bir kişi var mı? Neredeler? Yok oldular. Kim var? Millet var millet. Her iki seçimde de aziz milletimizin teveccühüne masar olmayı başardık.

Siz bize sandıkta sahip çıktınız. Biz de sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 seneyi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığını ustalık dönemi olarak görüyoruz. Hedefimiz Türkiye yüzyılının ifşasıdır.

Gençler geleceğimizin teminatıdır diyorsak Türkiye'nin teminatı sizler olduğunuz için bunu söylüyoruz. Sizlerin parıl parıl parıldayan gözlerinde neyi görüyorsak dilimizle de onu ifade ediyoruz. Böyle davranacaksınız asla demedi. Gençlerin sırtından geçinenlerin ne ülke ne de millet gibi meselelerinin gündemde olmadığı açıktır

Bunların amacı koltuklarını korumaktır. Koltuğu bırakmamak için yapmadığını bırakmıyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz hayatın her alanında gençlerimize destek olmanın, ülkenin milletin hayrına yönlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Derslik sayımızı 343 binden 620 bine çıkardık . Üniversite sayımızı 76'dan 208'e çıkardık.

Cep telefonu ve bilgisayar desteğiyle 10 GB'lık internet sözümüzü tuttuk. Bir diğer seçim vaadimiz olan; Aile ve Gençlik yakında meclise sunacağız. Depremzede gençlerimizin yuva kurmasına yardımcı olacağız. Siz genç kardeşlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bilime,sanata,spora ve kültüre meraklı gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerinin önünde hiçbir engel bırakmıyoruz.

'ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ'NİN 77'NCİSİNE İNŞALLAH ANTALYA'DA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ'

TEKNOFEST'e 1 milyon 200 bine yakın genç gelip gezdiler, ziyaret ettiler. Uluslararası Uzay Kongresin'in 77.'sine Antalya'da ev sahipliği yapacağız. 2032 Futbol Şampiyonasını Türkiye ve İtalya olarak beraber düzenleyeceğiz. Her iki etkinliğin de siz gençlere hayırlı olmasını diliyorum.

Rusya Ukrayna savaşı neredeyse 600 gündür iki komşu arasında çatışmalar sürüyor. Suriye'deki kardeşlerimiz 12 yıldır zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyor. Milyonlarca mazlum hayatta kalmaya çalışıyor. Lemen'den Libya'ya maalesef çatışma,gerilim hakim. Türkiye olarak bu topraklardaki hadiselerden bizler de doğrudan etkileniyoruz. Nerede bir zulüm varsa durdurmaya, kanayan bir yara varsa merhem olmaya çalışıyoruz.

"NEREDE BATI?"

Kim olursa olsun kanın, gözyaşının, katliamların önüne geçmeyi, kimden gelirse gelsin baskıya tehdite boyun eğmemeliyiz. Diklenmeden dik durmayı, tüm insanlığa karşı öncelikli vazifemiz olarak görüyoruz. Üç gündür gerek bölge gerek dünya liderleriyle görüşüyorum. Konuşmalar yapıyorum. Çocuk, kadın vesaire. Ama düşünün; şu an itibariyle Gazze'de su yok, ekmek yok, gıda yok. Bütün bunlar insan hakları evrensel beyannamesine ters. Nerede Batı? Bu noktada aldıkları tedbir var mı? Yok! ABD uçak gemisi gönderiyor diyorlar. İkinci uçak gemisi de geliyor. Amerika nire, Akdeniz, İsrail, Filistin nire? Ne işin var senin orada? Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır; yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır? Amerika'dan beklenen nedir? Türkiye'ye ait Suriye'de bir SİHA'yı terörle mücadele ederken düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var.

"SİVİLLERE YÖNELİK HİÇBİR ŞEYİ TASVİP ETMİYORUZ"

Sivillere yönelik hiçbir şeyi tasvip etmiyoruz. Tüm bölgemize sıçrama etkisi olan bu ateşi söndürmeliyiz. İsrail buraları işgal ederek Filistin'i mahkum etti. 67 sınırları içerisine Filistin'i kavuşturmaktır.İçerisinde binlerce askerin olduğu uçak gemisini göndererek ne yapmak istiyorsun?

Gazze'de yaşanan trajediye kör ve sağır olarak barışa hizmet etmeliyiz. Çabalarımızı yoğunlaştırdık. Bu krizi hasasiyetle, devletimizin binlerce yıllık tecrübesine yakışır soğukkanlılıkla yöneteceğiz.

Her birinize teşekkür ediyorum. Gençler bunu hiçbir zaman unutmayın; En büyük zenginliğimiz sizlersiniz. Milletimizin ve devletimizin teminatı sizlersiniz. Gücümüz sizlersiniz. Her biriniz tek başına bir Türkiye'siniz. İnşallah Türkiye yüzyılını sizler inşaa edeceksiniz. Unutmayın 6 ay kaldı. 6 ay sonra İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bütün buraları yeniden geri alarak bu millete yerel yönetimlerde hizmet nedir bunu göstermemiz lazım'

