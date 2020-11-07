Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'değişim' mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Ülke ve millet olarak en az 100 yıl öncesi kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Bizi yok etmek istedikleri Anadolu'dan yeni bir şahlanışla bölgemize ve dünyaya barış, huzur, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz. Milletimiz sorumluluğu son 18 yılda olduğu gibi AK Parti'ye vermiştir. Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üyemizle kervanı menziline ulaştırmaktır. AK Parti 7. Olağan Kongresi'ni böyle hayati bir dönemde gerçekleştiriyoruz.

DEĞİŞİM MESAJI

Unvanlarına bakmadan, hiç kimsenin şahsi hesaplarını bu ulvi davanın önün koymasına tahammülümüz olamaz. Bunun için değişimden korkmadan ama 19 yıldır partimize hizmet etmiş herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz.

Türkiye büyüdükçe saldırılar da artıyor. İstiklal Harbi'nin ardından kalkınma ve sanayileşme hamlesi başlatan Türkiye, tek parti CHP'sinin çapsızlığı sebebiyle bu fırsatı kaçırmıştı. Menderes ve Özal'ın temsilcileri olduğu kalkınma atılımlarımız hep kadük bırakılmıştır. Bu dönemin faturası hep milletimize çıkarılmıştır. AK Parti olarak böyle bir Türkiye'de bu günlere gelmemiz kolay olmadı. İktidara gelişimizi sağlayan 2002 seçimlerinden bu yana yaşadıklarımızı hatırlayın. Engelleri, tuzakları hatırlayın. Milletimizi birbirine düşürmek için yapılan provokasyonları, Taksim Gezi hareketlerini hatırlayın. Çukurcuları, çukur harekatlarını hatırlayın. Terörle mücadeleleri hatırlayın. Camilerimizi nasıl yaktıklarını hatırlayın. Dik durduk ve terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik. El ele bu mücadeleyi verdik ama sonunda hamdolsun kazandık. Kimi zaman kalbimizde fırtınalar koptu. Kimi zaman hakikati haykırdık. Hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık. Türk milletini değerleriyle aşağılamaya kalkanlara asla izin vermedik.