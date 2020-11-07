HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'değişim' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'değişim' mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2020 15:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'değişim' mesajı vererek "Unvanlarına bakmadan, hiç kimsenin şahsi hesaplarını bu ulvi davanın önün koymasına tahammülümüz olamaz. Bunun için değişimden korkmadan ama 19 yıldır partimize hizmet etmiş herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'değişim' mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Ülke ve millet olarak en az 100 yıl öncesi kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Bizi yok etmek istedikleri Anadolu'dan yeni bir şahlanışla bölgemize ve dünyaya barış, huzur, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz. Milletimiz sorumluluğu son 18 yılda olduğu gibi AK Parti'ye vermiştir. Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üyemizle kervanı menziline ulaştırmaktır. AK Parti 7. Olağan Kongresi'ni böyle hayati bir dönemde gerçekleştiriyoruz.

DEĞİŞİM MESAJI

Unvanlarına bakmadan, hiç kimsenin şahsi hesaplarını bu ulvi davanın önün koymasına tahammülümüz olamaz. Bunun için değişimden korkmadan ama 19 yıldır partimize hizmet etmiş herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz.

Türkiye büyüdükçe saldırılar da artıyor. İstiklal Harbi'nin ardından kalkınma ve sanayileşme hamlesi başlatan Türkiye, tek parti CHP'sinin çapsızlığı sebebiyle bu fırsatı kaçırmıştı. Menderes ve Özal'ın temsilcileri olduğu kalkınma atılımlarımız hep kadük bırakılmıştır. Bu dönemin faturası hep milletimize çıkarılmıştır. AK Parti olarak böyle bir Türkiye'de bu günlere gelmemiz kolay olmadı. İktidara gelişimizi sağlayan 2002 seçimlerinden bu yana yaşadıklarımızı hatırlayın. Engelleri, tuzakları hatırlayın. Milletimizi birbirine düşürmek için yapılan provokasyonları, Taksim Gezi hareketlerini hatırlayın. Çukurcuları, çukur harekatlarını hatırlayın. Terörle mücadeleleri hatırlayın. Camilerimizi nasıl yaktıklarını hatırlayın. Dik durduk ve terörle, teröristlerle bambaşka bir mücadele verdik. El ele bu mücadeleyi verdik ama sonunda hamdolsun kazandık. Kimi zaman kalbimizde fırtınalar koptu. Kimi zaman hakikati haykırdık. Hiçbir zaman bize dayatılan düzene teslim olmadık. Türk milletini değerleriyle aşağılamaya kalkanlara asla izin vermedik.

'İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARINA KAVUŞUYORLAR'

Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Olumlu gelişmeleri dinleyince mutlu oldum. Zafere yaklaşıyoruz. 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi inşallah işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar.

IMF'ye bağlı ekonomi düzenini kırmasaydık kimsenin bizden şikayeti olmazdı. CHP ne diyor? IMF'den borç alın. Bunlar bizi ne zannediyor. Bu CHP borçlanmaya alışmış. Biz bu duruma düşmedik, düşmeyeceğiz.

'AYIN 15'İNDE BAHÇELİ İLE KIBRIS'TA OLACAĞIZ'

Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta seçim yapıldı. Bu seçim neticesinde Türkiye'yi seven bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. İnşallah Kıbrıs'ta yeni bir süreç başlıyor. Ayın 15'inde biz Cumhur İttifakı olarak Bahçeli ile birlikte Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Orada törenlere katılacağız ve sonra da Kapalı Maraş'ta bir piknik yapacağız."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
İstanbul'da korkunç olay! Yaşlı adam TIR'ın altında kaldıİstanbul'da korkunç olay! Yaşlı adam TIR'ın altında kaldı
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştüHavalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
En Çok Okunan Haberler
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
TCMB Başkanı Uysal görevden alındı
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bülent Ersoy süper lüks villaları satın aldı! Fiyatları dudak uçuklattı
Bülent Ersoy süper lüks villaları satın aldı! Fiyatları dudak uçuklattı
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kimdir?
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kimdir?
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Denizli Valisi özür diledi, Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Diğer Haberler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Fransa'ya sert tepki: Eşkıyalık
Türkiye'den Fransa'ya sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu koronavirüse yakalandı
AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu koronavirüse yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan koronavirüs tedavisine ilişkin açıklama!
Bakan Soylu duyurdu! Korona tedavisinde son durum
Joe Biden kimdir? Joe Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği ne? Biden kazanırsa Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olur?
Gözler seçim sonucunda! Joe Biden hakkında merak edilenler
Kılıçdaroğlu'nun çarpıcı iddiasına Muharrem İnce'den yanıt
Kılıçdaroğlu'nun çarpıcı iddiasına Muharrem İnce'den yanıt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.