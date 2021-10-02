Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Daha da yaygınlaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Uluslararası Demokratlar Birliği çatısı altında yurtdışındaki vatandaşlarımıza hizmet gayesiyle koşan, koşturan tüm kardeşlerimi selamlıyor, fedakarlıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"İSLAM DÜŞMANLIĞI DAHA DA YAYGINLAŞACAK"

"Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İnsanlık olarak son 1,5 yıldır tüm hayatımızı koronavirüs salgını gerçeğini göz önünde bulundurarak idame ettiriyoruz. Aralarında dostlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın da olduğu pek çok insanın hayatına mal olan bu salgın hamdolsun aşının yaygınlaşmasıyla birlikte yavaş yavaş etkisini kaybediyor."

