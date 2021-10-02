HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Daha da yaygınlaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Daha da yaygınlaşacak

02.10.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında "Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Daha da yaygınlaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Uluslararası Demokratlar Birliği çatısı altında yurtdışındaki vatandaşlarımıza hizmet gayesiyle koşan, koşturan tüm kardeşlerimi selamlıyor, fedakarlıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"İSLAM DÜŞMANLIĞI DAHA DA YAYGINLAŞACAK"

"Korona sonrası dönemde ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı daha da yaygınlaşacaktır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İnsanlık olarak son 1,5 yıldır tüm hayatımızı koronavirüs salgını gerçeğini göz önünde bulundurarak idame ettiriyoruz. Aralarında dostlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın da olduğu pek çok insanın hayatına mal olan bu salgın hamdolsun aşının yaygınlaşmasıyla birlikte yavaş yavaş etkisini kaybediyor."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeteler arası kanlı hesaplaşma! 20 kişiyi infaz ettilerÇeteler arası kanlı hesaplaşma! 20 kişiyi infaz ettiler
Çalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmetÇalışan ve iş arayan herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni hizmet
Haberi alınca sinir krizi geçirdi! Feryadı yürek burktuHaberi alınca sinir krizi geçirdi! Feryadı yürek burktu
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Koronavirüse karşı ilk ilaç! Fiyatı belli oldu

Koronavirüse karşı ilk ilaç! Fiyatı belli oldu

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

Eşi tarafından öldürülmüştü! Polisin ailesinden şoke eden sözler

2 bin 520 asker katılıyor! Dev operasyon başladı

2 bin 520 asker katılıyor! Dev operasyon başladı

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Bu 10 ilde yaşayanlar dikkat! Bakan Koca paylaştı

Bu 10 ilde yaşayanlar dikkat! Bakan Koca paylaştı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası olay oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Her şeyi bilen kahinden korkutan Türk kehaneti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.