Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum'da önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

İstikbalimizin teminatı sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Bugün çok çok mutluyum, sizlerle hasret gidermekten özellikle memnuniyet duyuyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Erzurum'a sevgilerimi gönderiyorum.

Cağ kebaplarıyla önümü kestiler, sizi daha fazla bekletmeyelim diye dönüşte yeriz dedik. Sevgili gençler Erzurum'a en son 31 Mart seçimlerinden 1 ay önce 28 Şubat'ta gelmiştim. O gün soğuğa ve kara rağmen meydanı dolduran Erzurumlu kardeşlerimizden iradelerine sahip çıkma sözü almıştık. Biz o meydanda aramızdaki dayanışmayı daha da perçinlemiştik. Bizi yarı yolda bırakmayan Erzurum, 31 Mart'ta da adeta sandıkları patlatmıştı. Rabbim bu sevdanızı eksik kılmasın. Erzurum hep olduğu gibi AK Parti'nin kardeşlik siyasetini destekledi. Yüzde 63 gibi Türkiye ortalamasının çok üstünde rekor bir oyla Dadaşlar bize verdikleri sözü yerine getirdi.

Erzurum'la olan muhabbetimize montaj diyerek çamur atanlar seçimlerde bir kez daha hezimete uğradı. İşte Erzurum'un anaları dağ taş demedi neticeyi aldı. Bizim Erzurum'da ülkesi davası için gerektiğinde baş verecek ama asla baş eğmeyecek yoldaşlarımız var, neferlerimiz var. 31 Mart'ta iradelerine sahip çıkan, geleceğine sahip çıkan Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum.

Erzurum'daki zaferin mimarı olarak gördüğüm herkese teşekkür ediyorum. Aynı şekilde AK Parti çatısı altında davamıza hizmet etmiş, emek vermiş ancak şimdi aramızda olmayan kardeşlerimize de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum.

Teşkilat mensuplarımızla bir araya geldikçe şu hakikate tekrar tekrar damga vuruyoruz. En büyük pay sahibi, gece gündüz demeden çalışan AK Parti'nin neferleridir. Gençler kimi zaman ailesinden kimi zaman işinden kimi zaman da sağlığından fedakarlık ederek şevkle davamıza hizmet edenler AK Parti'nin gizli neferleridir. O gizli kahramanların hakkının ne yapsak ödeyemeyeceğimizi de biliyoruz.

"KKTC'DE ÇOK SAYIDA ESERİ HİZMETE ALACAĞIZ"

AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na verilen güçlü destek güvenin bir tezahürüdür. Bizler de milletimizin bu güveni için çalışıyoruz. Terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Önceki hafta Hatay'daydık geçen hafta Diyarbakır'ın misafiri olduk. Bugün Erzurumlu kardeşlerimle kucaklaşıyoruz. Pazartesi günü KKTC'ye giderek mübarek Kurban Bayramı'nı Kıbrıs Türk halkıyla geçireceğiz. Kardeşlerim Kuzey Kıbrıs'ta baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yanı sıra çok sayıda eseri hizmete alacağız. Erzurum'a yine elimiz boş gelmedik. Yapımı tamamlanan yatırımların açılış heyecanını hep birlikte yaşayacağız.

Özellikle istikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz sizlerle buluştuğumuz gibi KKTC'deki kardeşlerimizle de buluşarak değerli fikirlerini alacağız. Milletimizle hasret gidermenin yanına teşkilatlarımız da bir araya geliyoruz.

Hepimiz bir vücudun azaları gibiyiz. Biz, 13 milyon 500 bini aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Genel Başkanı'nın sorumluluğu ne kadar büyükse milletvekilin sorumluluğu da aynı derecede büyüktür. Siz teşkilat mensuplarımızın görüşlerine büyük önem veriyoruz. Nasıl 20 sene önce yola sizlerle istişare ederek çıktıysak yine sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Bu toplantılar vasıtasıyla teşkilatımızın fotoğrafını çekiyor, geleceğe dair yol haritamızı belirliyoruz. AK Parti'nin alameti farikası ortak akla önem vermesidir. Bu özelliğinden dolayı AK Parti kendini sürekli yenilemiştir. AK Parti'nin hızını kesmek için medya kampanyalarıyla kurulan pek çok parti tarihin tozlu sayfaların şimdiden unutulmaya yüz tutmuştur.

AK Parti iktidar gücünden bağımsız olarak Türk siyasetine halen yön veriyorsa 84 milyonun umudu olmaya devam ediyorsa sebebi istişareye açık olmasıdır. AK Parti kuruluş felsefesinden ve prensiplerinden ödün vermeden kendini yenilemiş yegane partidir.

Özünde tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu siyaseti hakim kılmamız şarttır. Bu yolda hep beraber yürüdük. Kar kış demeden yürüdük. Önce kendi aramızdaki dayanışmayı, kardeşliği, muhabbeti tahkim etmemiz gerekiyor. Milletle bağımızı sağlam tuttuğumuz ölçüde operasyonları boşa çıkarabiliriz. Kibir, böbürlenme, bize asla yakışmaz. Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak gibi bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir.

Şimdiye kadar hep milletimizle beraber yürüdük. Bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümeye kararlıyız. Davamızda karamsarlığa yer olmadığı gibi gevşemeye de yer yoktur. Elbette eleştirilerimizi yapacak, yanlışlarımızı birbirimizin yüzüne cesaretle söylemekten çekinmeyeceğiz. Birbirimize kenetlenmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Gönlü kazanılmayacak insan bırakmayacak şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz.

