Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! 'Operasyonlara devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçiler ile iftar programında konuştu. Konuşmasında "Hem Suriye hem Irak'ın kuzeyini terörden arındırılması ve güvenliği için adım atmaktan çekinmiyoruz" diyen Erdoğan, operasyonlara devam edileceğini söyledi. Erdoğan ayrıca Ukrayna-Rusya savaşının son bulması için Zelenskiy ve Putin'le telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini, iki lideri İstanbul'da buluşturma arzusunu her fırsatta dile getirdiğini ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Salgın toplumlar arasındaki uçurumları daha da derinleştirdi. Küreselleşmeyle beraber birbirimize karşı yükümlülüklerimiz artıyor.

İki komşumuz arasında başlayan çatışmalara son verebilmek amacıyla yoğun gayret sergiledik. İki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmelerini temin ettik. Ardından da tarafları yüz yüze müzakerelerini sürdürmeleri amacıyla İstanbul'da misafir ettik. Bu görüşmeler sayesinde taraflar somut ilerleme kaydetti. Ancak sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü. Her iki tarafın da güven duyduğu ülke olarak çabalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Sayın Zelenskiy ve sayın Putin ile düzenli telefon görüşmeleri gerçekleştiriyorum. İki lideri Türkiye'de buluşturma arzumu her fırsatta özellikle dikkatlerine getiriyorum.

Çatışmalar uzadıkça ekonomik maliyetler de artıyor.

Ukrayna savaşı adil bir düzeni kurma arayışımızın ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gösterdi. Savaş güvenlik ve enerji konusunda Türkiye'nin AB için ne kadar önemli bir ülke olduğunu gösterdi. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik hedefi olmayı sürdürmektedir. Birliğin bazı üye ülkelerin kısır çıkarlarına teslim olmadan tam üyelik perspektifimiz temel alan somut adımlar atmasını bekliyorum.

Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Hem Suriye hem Irak'ın kuzeyini terörden arındırılması ve güvenliği için adım atmaktan çekinmiyoruz. PKK, YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terörün tüm çeşitleriyle kesintisiz mücadele yürütüyoruz. Operasyonlara devam edeceğiz.

Terör örgütlerine finans temin eden kaynakların kesilmesi noktasında tüm dostlarımızın güçlü desteğini bekliyoruz.

BAE ve İsrail başta olmak üzere Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerimizde yakaladığımız ivmeyi sürdürmeye kararlıyız.

