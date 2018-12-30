HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB eski Başkanı Sözen'e 'çöp' yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2018 21:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilat Toplantısına katıldı. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Nurettin Sözen'in," Grevi olmayan bir toplumda yaşamaktansa, çöp yığınlarıyla demokrasi içinde, sendikası, toplu sözleşmesi olan, grevi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim diyorum" sözlerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB eski Başkanı Sözen'e 'çöp' yanıtı

Erdoğan, "Sayın Sözen bir açıklama yapmış. Çok ilgimi çekti. İnanıyorum ki sizin de ilginizi çekecektir. Halef, selefiz ya. İstanbul'un benden önceki CHP'li belediye başkanı. Nurettin Sözen yapılan eleştirilere Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla ilgili gerçekten çok dikkat çekici bir değerlendirme yapıyor. Hakikaten üzüldüm. Yani hem profesör olacaksın hem doktor olacaksın. Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın? Ne diyor biliyor musunuz? 'Grevi olamayan bir toplumda yaşamaktansa çöp yığınlarıyla demokrasi içinde sendikası, toplu sözleşmesi olan bir düzende yaşamayı yeğlerim' diyor. Hale bak ya. O zaman grevler varmışta çöp yığınları ondan varmış. Sayın Sözen sen herhalde İstanbul'da yaşamıyordun" dedi.

"HAK VERMEDİĞİN İÇİN GREV OLDU. ŞİMDİ GREVLER YOK"

Erdoğan sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Başka bir yerdeydin. Yoksa uzayda mıydın ya! Ümraniye'de bir vahşi çöp depolama alanı var. Sen büyükşehir belediye başkanı olarak o vahşi çöp depolama alanına nasıl müsaade ettin? Ona nasıl fırsat verdin? Önce bunun hesabını ver. Ama CHP çöp demektir. Çöp yığını demektir. Hava kirliliği demektir. CHP bütün bunlarla beraber susuzluk demektir. Sayın Sözen yoksa İstanbul'un susuzluğunu da yine grevlere mi yıkacaksın? Yalova'dan tankerle su getiriyorsun ya tankerle getirdiğin su acaba Kuruçeşme'ye yeter mi? Sen nasıl hesap adamısın? Nasıl profesörsün? İşte bunların aklı bu. Mantığı bu. Ne oldu? Biz geldik, İstanbul'da çöp kaldı mı? Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Sen bir defa siyasetçi olarak grev denilen olayları kaldıracaksın. Hak vermediğin için grev oldu. Şimdi grevler yok. Eğer grev olmuyorsa demek ki işçinin hakkını veriyorsun. Hukunu gözetiyorsun. Böylece de toplumun genelinde grevler minimize oluyor. Grevsiz toplum meydana getirdik.

PARTNER2018'in En İyi Film Müzikleri!2018'in En İyi Film Müzikleri!
Bakan Soylu: Türkiye genelinde şu an 311 operasyon düzenleniyor (3)Bakan Soylu: Türkiye genelinde şu an 311 operasyon düzenleniyor (3)
AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözlerAK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nurettin Sözen İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Nurettin Sözen

En Çok Okunan Haberler

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan dikkat çeken sözler

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

Türkiye siyasetinde 2019 senaryoları

Türkiye siyasetinde 2019 senaryoları

Adalet Bakanı Gül'den canlı yayında önemli açıklamalar

Canlı yayında duyurdu: FETÖ'nün iadesi...

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dilekçelerini vermek için yarıştı

Vatandaşlar birbiriyle yarıştı

Kenan Sofuoğlu’nun danışmanı Semih Bostanoğlu görevinden ayrıldı

'Emir eri' savunması istifa getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.