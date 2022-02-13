HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Topbaş' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Topbaş' paylaşımı

13.02.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Topbaş' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun."

ka

Erdoğan, paylaşımında, merhum Topbaş'ın fotoğrafının bulunduğu bir görsele de yer verdi.

KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 1945 yılında dünyaya gelen Kadir Topbaş, 2004-2017'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı. Topbaş, 13 Şubat 2021'de tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçtiSosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Valilik harekete geçti
Peş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdiPeş peşe açıklamalar! ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için tarih verdi
Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlarHer şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Millet İttfakı'nın adayına ilişkin dikkat çeken sözler

Millet İttfakı'nın adayına ilişkin dikkat çeken sözler

Düğün sahipleri polise saldırdı! 5 polis, 1 bekçi yaralandı...

Düğün sahipleri polise saldırdı! 5 polis, 1 bekçi yaralandı...

Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde aktif...

Kimlik kartları ile ilgili önemli gelişme! 81 ilde aktif...

Oğlu gözlerinin önünde öldürülmüştü! Bir kez daha yıkıldı

Oğlu gözlerinin önünde öldürülmüştü! Bir kez daha yıkıldı

İlginizi Çekebilir

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Borçlarını sıfırlamıştı! Vasiyetini açıkladı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Ünlü şarkıcı final kararına isyan etti! "Ne geçti elinize?"

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.