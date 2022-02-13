Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kadir Topbaş' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Şubat 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefat yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’a kazandırdığı eserleri, İstanbul’a hizmetlerini hiçbir zaman unutmayacağımız çok değerli yol arkadaşımız Kadir Topbaş Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun."
Erdoğan, paylaşımında, merhum Topbaş'ın fotoğrafının bulunduğu bir görsele de yer verdi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde 1945 yılında dünyaya gelen Kadir Topbaş, 2004-2017'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı. Topbaş, 13 Şubat 2021'de tedavi gördüğü hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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