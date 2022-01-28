Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya paylaşımı nedeniyle 250 bin TL'lik dava açtı. Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu videosuna, "Sevgili Halkım, şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini... Hadi buyurun!" notunu düştüğü paylaşımında iptal edilen bir ihaleden ve onun belgesinden söz etmişti.

Ayrıntılar geliyor...



