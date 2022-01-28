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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik dava

28.01.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya paylaşımı nedeniyle 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya paylaşımı nedeniyle 250 bin TL'lik dava açtı. Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam sosyal medya hesabından bir video paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu videosuna, "Sevgili Halkım, şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL'nin nasıl iç edildiğini... Hadi buyurun!" notunu düştüğü paylaşımında iptal edilen bir ihaleden ve onun belgesinden söz etmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Kılıçdaroğlu 22.00'yi işaret etmişti! &quot;Belge yağıyor&quot;Son dakika: Kılıçdaroğlu 22.00'yi işaret etmişti! "Belge yağıyor"


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sosyal medya Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan

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