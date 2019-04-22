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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 14:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Dün dört şehidimizi toprağa verdik. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Bu vatan onların bize bıraktığı kutsal bir emanettir.

Ne yazık ki dün Çubuk’ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür.

Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız.

Kimsenin Türkiye’nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz.

CUMHUR

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Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu

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