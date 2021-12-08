Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun el hareketiyle ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günkü Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı el hareketi tartışma konusu olmuştu.

"TAM BİR İBRET VESİKASI"

Katar ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun el hareketiyle ilgili olarak şunları ifade etti:

"İşte Meclis’teki konuşmasında Meclis’in kutlu diyebileceğim kürsüsünde ana muhalefetin başındaki adamın el kol hareketlerini izlediniz, gördünüz. Türkiye Cumhuriyeti’nde ana muhalefetin başındaki bir adamın yaptığı hareketlere bakın. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde böyle bir olay yaşandı mı? Bundan sonra da yaşanmaz herhalde. Bu, tam bir ibret vesikası. CHP’ye gönül veren tüm kardeşlerime de özellikle sesleniyorum, acaba böyle bir adama nereye kadar sabredeceksiniz? Yani ülkedeki iktidar partisine ve oraya gönül veren insanlara bu şekilde küfür eden bir ana muhalefetin başına nereye kadar sabredeceksiniz? Herhalde 2023’e kadar."



