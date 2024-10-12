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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf'taki domuz eti skandalı ile ilgili ilk yorum: "Herkesin kendini savunma hakkı bulunuyor"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.10.2024 12:59
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Türkiye'de 200'den fazlası bulunan ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un etinde domuz eti tespit edilmişti. Gündem olan olay sonrası açıklama yapan şirket olayı yalanlayarak, "Ürünlerimizde asla domuz eti kullanılmamıştır" demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Köfteci Yusuf olayıyla ilgili ilk yorum geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf'taki domuz eti skandalı ile ilgili ilk yorum: "Herkesin kendini savunma hakkı bulunuyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan sakıncalı ürünler listesinde Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti yer alması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Türkiye'nin birçok ilinde şubesi olan Köfteci Yusuf ise olayı yalanlamıştı. Yaşananları 'kumpas' olarak niteleyen firma, "Bu işin sonuna kadar gidilerek aydınlatılmasını" talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Köfteci Yusuf'la ilgili olarak sessizliğini bozdu.

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KÖFTECİ YUSUF'TAN 'KUMPAS' AÇIKLAMASI

Firmadan yapılan açıklamada ise "Biz tüm gücümüz ve inancımızla bu karanlık kumpası açığa çıkartmak için çabalıyoruz. Lütfen başından beri konunun takipçisi olan herkesten bu işin sonuna kadar gidilerek aydınlatılmasına destek olmalarını dileriz" ifadelerine yer verilmişti.

ERDOĞAN'DAN KÖFTECİ YUSUF HAKKINDA İLK YORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri sonrası uçakta gazeteciler ile bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde ülke gündemini meşgul eden Köfteci Yusuf olayıyla ilgili de ilk kez konuştu.

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SORU: Sayın Cumhurbaşkanım Tarım Bakanlığı'nın başlattığı bir mücadele var. Zehirli gıdalar, tağşiş, millete domuz eti falan yediren müesseseler var. Bunlar ifşa ediliyor Tarım Bakanlığı tarafından. Bu mücadeleyi siz nasıl karşılıyorsunuz? İkincisi de bir köfteci zinciri var. Önce “Kollanıyor” denildi, sonra ifşa edildi. Şimdi de “Haksızlık yapılıyor” filan deniyor. Tam bir tartışmanın göbeğinde o köfteci zinciri. O tartışmaları da izliyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de 724 bin gıda işletmesi var. Bunlar üretenler, satanlar, dağıtanlar. Bunlar her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mutlaka bir kez denetlenir. Bu yıl denetimlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Tarım ve Orman Bakanlığımız bir sıkıntı tespit edildiği anda bunları elektronik olarak anlık takip edilebilecek bir hale getirdi. Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara’da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. İtiraz süreçleri oluyor. Mahkeme Tarım Bakanlığımızın kararını önce iptal ediyor, Bakanlık tarafından bu karara itiraz edildiğinde bu kez itirazlar kabul ediliyor. Yargı süreci tamamlandığında ve kesinleştiğinde de bu denetim raporu yayımlanıyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor, Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek, devam ediyor. Sonuç itibarıyla gıda konusu hakikaten ciddiye alınması gereken bir husus."

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Anahtar Kelimeler:
Köfteci Yusuf cumhurbaşkanı erdoğan
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