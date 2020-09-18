Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Uyarılamıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Dikkat edilen dönemde vaka sayılarında düşüşler gördük. Önlemleri gevşetince Ankara ve İstanbul'da vaka sayılarında artış gördük. Tekrardan mecburen işi tutmak zorundayız.

AŞI AÇIKLAMASI

Alınan tedbirler sonrasında bazı illerden olumlu dönüşler oldu. Aşı çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam ediyor. Özel sektör de çalışmalarına devam ediyor. Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağız.



