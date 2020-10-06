HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt ve Katar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt ve Katar’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 22:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Kuveyt ve Katar’ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt ve Katar’a ziyaret

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt’i ziyaretleri kapsamında merhum Kuveyt Emiri Şeyh Sabah’tan sonra bu görevi devralan Emir Şeyh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek. Ayrıca görüşmelerde ayrıca ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunulacak.

Erdoğan, daha sonra geçeceği Katar’da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Türkiye ile Katar arasında mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânlarını değerlendirmeleri, ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü! 3 bin yıl sonra ülkesine geri döndü!
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildiCumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Koruyucu aile nasıl olunurKoruyucu aile nasıl olunur
En Çok Okunan Haberler
Son Dakika... Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Son Dakika... Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti
Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi
Şoke eden olay! Kocası hamile sevgilisiyle kendi öz babasını evlendirdi
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı
Bu uyarı tüm İstanbullulara: 70-80 gün kaldı, acilen...
Bu uyarı tüm İstanbullulara: 70-80 gün kaldı, acilen...
Mastürbasyon yaparken yakalanmıştı! Kendini böyle savundu
Mastürbasyon yaparken yakalanmıştı! Kendini böyle savundu
Ankara'dan yola çıktılar! Bu fotoğraflar servis edildi
Ankara'dan yola çıktılar! Bu fotoğraflar servis edildi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Diğer Haberler
Isparta’da 138 köyün içme suyu elektriği güneş enerjisinden karşılanıyor
138 köyün içme suyu elektriğini karşılıyor
Sivas'ta 87 yaşındaki yaşlı adam koronavirüsü yendi
87 yaşındaki yaşlı adam koronavirüsü yendi
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Koronavirüsü yenen KOAH hastası alkışlarla taburcu oldu
Koronavirüsü yenen KOAH hastası alkışlarla taburcu oldu
İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi ziyarete açıldı
İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi ziyarete açıldı
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.