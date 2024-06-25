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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: 'Eyvallah etmeyeceğiz'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
25.06.2024 19:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin ekonomisine, ticaretine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz" dedi. Konuşmasının devamında Erdoğan "Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kamu görevlileri hangi konuda olursa olsun anayasa ve yasalara tabiidir. Kanun arkasından dolanarak toplumda düzen sağlanamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: 'Eyvallah etmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde "Polis Akademisi Mezuniyet Töreni"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarının herhangi bir devlet kadrosunda olmasına izin vermeyeceğiz. Asla ve asla hukuktan sapmayacağız" dedi.

AA-20240625-34968475-34968474-POLIS_AKADEMISI_MEZUNIYET_TORENI

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Bugün mezuniyet sevinci yaşayan 2 bin 366 polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Dereceye giren öğrencilerimi ayrıca tebrik ediyorum. Bugün kendi evlatlarımızın yanı sıra dünyanın 15 ülkesinden 94 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz.

Burada şunun özellikle vurgulamak istiyorum. Yurt dışı ziyaretlerinde Türkiye'den mezun olanların sadece bürokrasi değil hayatın her alanında yer aldığını görüyoruz. Her ne kadar son dönemde ülkemizde böyle bir ufuktan rahatsız olan kendini bilmezler türemişse de biz onlara kulak asmıyoruz.

"EYVALLAH ETMEYECEĞİZ"

Bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurulan Türkiye gibi bir devleti ırkçı, lümpen faşizmin sığ sularına hapsetmeye kimsenin gücü yetmez. Ülkemizin ekonomisine, ticaretine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz.Devletimizin bir ayağını Anadolu'ya sabitleyip diğeriyle tüm yer yüzünü kucaklamaya devam edeceğiz.

AA-20240625-34968475-34968472-POLIS_AKADEMISI_MEZUNIYET_TORENI

Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kamu görevlileri hangi konuda olursa olsun anayasa ve yasalara tabiidir. Kanun arkasından dolanarak toplumda düzen sağlanamaz. Geçmişte ülkemiz, kendini hukuktan üstte göre bürokratik vesayetten çok çekmiştir. Milli irade yok sayılmış, anayasa askıya alınmıştır.

Türkiye, konumu, iddiaları ve savunduğu değerler ile asimetrik tehditlerle yüzleşen bir devlettir. Bölücü terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede 40 yılı geride bırakmak üzereyiz. Son yıllarda tarihi kazanımlar elde ettik. Bölücü terör örgütüne katılımlar giderek azaldı. FETÖ, DEAŞ ve sol örgütlerin de tepelerine biniyoruz. FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edeceğiz.

"ASLA VE ASLA HUKUKTAN SAPMAYACAĞIZ"

Organize suç örgütlerine karşı son bir yılda elde edilen başarıları milletimiz takdirle karşılamaktadır. 603 çete çökertildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 34 bin kişi tutuklanmıştır. Askerlerimizin operasyonlarıyla hudutlarımızda 168 bin yasa dışı geçiş engellenmiştir.

Kendini milletin ve devletin üstünde gören hiçbir yapıya tahammülümüz yoktur. Eski Türkiye'nin kötü alışkanlıklarının herhangi bir devlet kadrosunda olmasına izin vermeyeceğiz. Asla ve asla hukuktan sapmayacağız. Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin polisisiniz.

Express


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