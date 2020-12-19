Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kabul ettirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:
Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de kalan kısmı tamamlamış olacağız. Bugün açılışını yaptığımız otoyolun maliyeti 431 milyon doları buluyor. İstanbul-İzmir otoyoluyla, Tem otoyoluyla bağlantı sayesinde vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu ulaşım sağlamış oluyoruz. Bu tür yapılar ülkemiz için sembol haline dönüşen eserlerdir. İstanbul'un geleceğini şekillendirecek bu önemli yatırımların her aşamasını takip ediyoruz.
Belediye başkanlığımdan itibaren her anımı eser ve hizmete adamış biri olarak bu tür yapıları ülkeme kazandırdığım için her gün hamd ediyorum.
Kara, hava, demir ve deniz ulaştırmaları kalkınmaların başında gelir. Ülke içinde insanlar kolaylıkla bir yere ulaşamıyorsa orada refah olmaz. Mevcut demiryolu ağımızın neredeyse tamamını sınırfan yeniledik. Metro ve tramvay hatları ekledik. Biz büyük ve güçlü Türkiye için ihtiyaç duyulan altyapıyı tamamladıkça uluslararası yatırımcılar için ülkemiz güçlü bir cazibe merkezi olmaktadır, asıl atılımı önümüzdeki dönemde bekliyoruz.
Ülkemize diz çöktürtme gayreti içerisinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız.
Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi olanları artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyoruz. İstanbul'dan hareket eden trenimiz Çin'e ulaştı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan trenimiz Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da görenler ortalığı ayağa kaldırıyor. Sebebini anında öğrenecekleri bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullandılar. 12 gün sonra trenimiz Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini güçlendirecek adım atılmış oldu.
2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. İnşallah milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız.
Gaziantep'te gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.