Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Kabul ettirmekte kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de kalan kısmı tamamlamış olacağız. Bugün açılışını yaptığımız otoyolun maliyeti 431 milyon doları buluyor. İstanbul-İzmir otoyoluyla, Tem otoyoluyla bağlantı sayesinde vatandaşlarımıza hızlı ve konforlu ulaşım sağlamış oluyoruz. Bu tür yapılar ülkemiz için sembol haline dönüşen eserlerdir. İstanbul'un geleceğini şekillendirecek bu önemli yatırımların her aşamasını takip ediyoruz.

Belediye başkanlığımdan itibaren her anımı eser ve hizmete adamış biri olarak bu tür yapıları ülkeme kazandırdığım için her gün hamd ediyorum.

Kara, hava, demir ve deniz ulaştırmaları kalkınmaların başında gelir. Ülke içinde insanlar kolaylıkla bir yere ulaşamıyorsa orada refah olmaz. Mevcut demiryolu ağımızın neredeyse tamamını sınırfan yeniledik. Metro ve tramvay hatları ekledik. Biz büyük ve güçlü Türkiye için ihtiyaç duyulan altyapıyı tamamladıkça uluslararası yatırımcılar için ülkemiz güçlü bir cazibe merkezi olmaktadır, asıl atılımı önümüzdeki dönemde bekliyoruz.