Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu"nda konuştu. Erdoğan, Danıştay'ın "Andımız" kararına sert tepki göstererek, "Danıştay And ile karar veriyor, 5 yıldır neredeydiniz? Niye şimdi veriliyor? Şimdi mi aklınıza geldi? Bunu sormak da bizim hakkımız. Hesabı veren biziz. Bu millet tokadı attığı zaman size atmıyor bana atıyor! Yuhlaması gerektiğinde bizi yuhluyor" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi devam edemez. Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'nin hayata geçirdiği en önemli reformlarından biridir. Demokrasi yolunda yeni bir aşamadır. Vesayetçi yapıdan Türkiye kurtulmuş, gerçek demokrasiye geçiş yolunda yeni bir adım atmıştır. Yürütmede çift başlılığı sona erdirmişti.

Bazı uygulamalar görüyorum ki çift başlılık değil hatta hatta çok başlılığa giden bir süreç var. Bazı kavramaların tanımında zorlanıyorum. Özellikle başlık çok çok güzel, hakikaten şura-i devlet anlamı içeriğiyle, Danıştay o da bir başka. Bu işleri iyi anlayanlara sorsak Şura-i devlet nedir? İçinden çıkamaz. Şura-i devlet devletin danıştığı organ.