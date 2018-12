Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

YERİ GELİYOR BEN DE AĞLIYORUM

(TÜGVA Başkanı İsmail Emanet'in duygulanması) Az önce İsmail kardeşimin gözleri yaşlandı. Ben de kendisine dedim ki; "Göz ağlamazsa, söz ağlar" Onun için bundan dolayı hiç utanmamıza gerek yok. Yeri geliyor ben de ağlıyorum.

Kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ‘ben varım’ diyen sizler gibi yol arkadaşlarına sahip olduğum için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır.

Ali Fuat Başgil Gençlerle baş başa kitabının giriş bölümüne çarpıcı iki ikazla başlar. Birincisinde çalış, namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir der. İkincisinde ise gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir der.

Ali Fuat Başgil’in eserinin sonunda bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Bazıları şunlar: ‘Çalışmak için her gün her saat her yer ve her köşe müsaittir. Belli bir günde yapman gereken işi bu görevleri ertesi güne bırakma. Dikkatin ve kuvvetin zayıflamasın. Belli bir zamanda tek bir işe yoğunlaş. ‘

Yarıda kalan iş başlanmamış demektir. Bir işe başlamadan üzerinde ne yapacağını düşünüp kararlaştır. Yılgınlık maskeli, bir tembelliktir.