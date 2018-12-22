Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen TÜGVA Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Konuşmasında gençlere seslenen Erdoğan, "Sizlere herkese karşı muhabbetinizi en az hayalleriniz, kariyer hedefleriniz kadar geniş tutmanızı tavsiye ediyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Olağan Genel Kurulunda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle Bu çatı altında buluşan her gencimiz mukaddes kültürümüzün sahibi olmalıdır. Sizler bizim geleceğimiz ve umudumuzsunuz. Sizler bizim iftihar kaynağımızsınız. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. 'BİZE KİBİR YAKIŞMAZ' Şunu hiçbir zaman unutmayınız. Bizler her zaman millet olarak tarihin öznesi olduk. Dünyanın neresinde olursa olsun hep haktan yana saf tuttuk. Ama dikkat edin milletimizin sadece hizmetkarı olduk. Bu sayede gönüllere girdik, kalplere yerleştik. Bize kibir yakışmaz. Karşımdaki gençliği tevazu ehli olarak görüyorum. Ülkemizin içindeki ve dışarıdaki başarılarımız da bu şekilde elde ettik.

'UMUT VE GÜVEN KAYNAĞIYIZ' Aradan asırlar geçmiş olsa da hala bizleri gönüllerinde yaşatanların umut kaynağı ve güven kaynağıyız. Biz gittiğimiz yere, dikkat edin burası önemli, 'esselamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü' diyerek gönderdik. Bu tevazuhun ifadesidir. Burada gurur olmaz, kibir olmaz. Bu yüzden başı sıkışan bize koştu. Biz soframızı milyonlarcasıyla paylaşıyoruz. Irkçılık, yabancı düşmanlığı hızla yayılırken biz Yunus'un ifadesiyle "yaradılanı severiz yaradandan ötürü" diyerek yola devam ediyoruz. Bunun için sizlere; herkese karşı muhabbettinizi geniş tutmanızı tavsiye ediyorum. 'BU OLANA KADAR DURMAK YOK' Ülkemizde geleceğini başka yerlerde arayan tek bir gencimiz kalmayana kadar misyonunuzu yerine getirmiş olamazsınız.Bu olana kadar hiçbirimize durmak ve dinlenmek yoktur. İnanmak ve başlamak başarmanın yarısıdır. Bugün burada başarının yarısın zaten yakalamış bir gençlik görüyorum. İZMİR İYİ BAŞLADI (Salondaki sloganlarla ilgili) İzmir'i bugün kararlı görüyorum. İzmir iyi başladı, Allah'ın izniyle bunu bitirecek ben bugün bunu görüyorum. Kararlıyız, başaracağız.

YERİ GELİYOR BEN DE AĞLIYORUM (TÜGVA Başkanı İsmail Emanet'in duygulanması) Az önce İsmail kardeşimin gözleri yaşlandı. Ben de kendisine dedim ki; "Göz ağlamazsa, söz ağlar" Onun için bundan dolayı hiç utanmamıza gerek yok. Yeri geliyor ben de ağlıyorum. Kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ‘ben varım’ diyen sizler gibi yol arkadaşlarına sahip olduğum için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Ali Fuat Başgil Gençlerle baş başa kitabının giriş bölümüne çarpıcı iki ikazla başlar. Birincisinde çalış, namerde muhtaç olmak ölmekten beterdir der. İkincisinde ise gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir der. Ali Fuat Başgil’in eserinin sonunda bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Bazıları şunlar: ‘Çalışmak için her gün her saat her yer ve her köşe müsaittir. Belli bir günde yapman gereken işi bu görevleri ertesi güne bırakma. Dikkatin ve kuvvetin zayıflamasın. Belli bir zamanda tek bir işe yoğunlaş. ‘

Yarıda kalan iş başlanmamış demektir. Bir işe başlamadan üzerinde ne yapacağını düşünüp kararlaştır. Yılgınlık maskeli, bir tembelliktir.