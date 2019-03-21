Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları: Bugün muazzam bir coğrafyanın sevinçle karşıladığı Nevruz Bayramı. Tüm Anadolu'nun Nevruz bayramını tebrik ediyorum. Eskişehir, şehirlerden bir şehir değildir, burası Seyit Battal Gazi'nin şehit düştüğü topraklardır. İlk yerli otomobilimiz Devrim'i bu topraklarda ürettik ama ne acıdır ki yerli ve milli olana tahammül edemeyen CHP tarafından sabote edildi. Rahmetli Menderes, GAP için ABD'ye kredi almaya gittiğinde "Biz Fırat ve Dicle üzerinde baraj yapılmasını istemiyoruz" açıklamasıyla karşılaştı. Keban Barajı için CHP zihniyeti "Kurbağalara göl mü yapıyorsunuz" dedi. Kendi halkından nefret eden bir zihniyet yıllarca bu milletin yakasından düşmemiştir. Hep işlere karşı çıkıyorlar çünkü yapılan işlere onların hayalleri bile erişemiyor da ondan. Ya yalan ya yanlış ithamlarla önümüzü kesmeye çalışıyorlar. İnşallah uçaklarımızın, otomobillerimizin motorlarını yapacağız. Bu millet bir daha o darbe ve vesayet dönemlerinin hortlamasına izin vermeyecek.

Eskişehir'e 22 katrilyon liralık yatırım yaptık. Eskişehir'e üçüncü devlet üniversitesini, Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Bay Kemal bunları senin belediyen değil biz yaptık, bir alt geçitin var mı? Birkaç yıla kadar Eskişehir ve Sivrihisar'da yeni yurt binaları açıyoruz. Şehrimize 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum kazandırdık. Buranın belediye başkanı Eskişehirspor'a zerre kadar sahip çıkmıyor. Bir zamanlar es es diye inleyen spor kulübünün desteğe ihtiyacı var. Halkıyla bütünleşmeyen belediyecilik olmaz. Bir millet bahçesi, yanına da millet kıraathanesi kuracağız. Eskişehir'i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan ettik. Gelin şu Eskişehir'in kaderini değiştirelim. Yıllık 150 bin kişinin ziyaret ettiği Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin restorasyonunu tamamladık. Birilerinin 'Yeniden açmazlar' dedikleri Cumhuriyet Tarihi Müzesi'ni Eskişehirlilerin hizmetine sunuyoruz. Bay Kemal senin dünyadan haberin yok, bu ülkede neler oluyor bitiyor haberin yok. Eskişehir'in hızlı tren ağı genişleyecek. Son 17 yılda 9 baraj ve 8 göleti Eskişehir'e kazandırdık. Bay Kemal Hatay için yalan söyledi. 7 baraj var, bunun 6'sını biz yaptık. Ama adam yalancı. Aynı şey Eskişehir için de geçerli, barajlar ortada. Bunun için de 'yalan' de. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, aynen Man Adaları'nda olduğu gibi orada da yargıya düşersin. 26 sulama tesisiyle Eskişehir'de 105 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 1,6 milyar tutarında çiftçilerimize destek verdik.

Şimdi size bir müjde vereyim mi; Anadolu Üniversitesi bünyesinde Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi kuruyoruz. Ulusal Raylı Sistem Araştırma ve Test Merkezi'nin 1,5 milyar katrilyon lira civarında bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Bir müjde daha veriyorum; Türkiye'nin ilk 2 bin beygir gücündeki helikopter motoru TUSAŞ'a teslim edildi, 236 adet üretilerek helikopterlerimizde kullanılacak. Eskişehir'de 220 milyon dolarlık yatırım yaptık. Biz senin gibi yalanla uğraşmıyoruz, üretimle uğraşıyoruz. Eskişehir şimdiden değişimin kararını vermiş, hayırlı olsun.

Bunlar bizim Balkanlar ile, Kafkasya ile, Orta Asya ile, Afrika ile niçin ilgilendiğimizi bilmezler. Türkiye dünyada milyarlarca kardeşini de temsil eden bir ülkedir. Bunlar büyük resmi göremedikleri için Yeni Zelanda'daki bir katilin kinini, nefretini ülkemize neden kustuğunu da anlayamazlar. Biz "beka meselesi" dediğimizde Bay Kemal "Türkiye'nin beka sorunu mu var" diyor. Bundan daha açık ne olabilir. Biz Suriye'de, o terör koridorunda kimlerle savaştık? Bizim bekamıza saldıranlarla savaşmadık mı? Bay Kemal, "İslam cağrafyasından kaynaklanan terör" diyor. Bay Kemal utanmadan üç adamını da Yeni Zelanda'ya göndeiyorsun. Terörün kaynağını İslam dünyası olarak ilan eden adamdan bir şey olmaz.



