Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
İdlib'deki alçak saldırıda şehit olan 7 askerimiz ve bir sivile Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle Suriye konusunda izleyeceğimiz yol haritasını paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkarlar, hesaplar doğrultusunda ortaya çıkmış değildir. Yıllarca sabrettik. Suriye halkına desteğimizi hep sınırlarımızın bu tarafında verdik. 4 milyon Suriyeli kardeşimize kapılarımız açtık.
Rejimin ve terör örgütlerinin vatandaşlarımızı doğrudan tehdit ettiği bir duruma geldi. Rusya'ya yaşadığımız uçak krizi meseleyi daha da karmaşık hale getirdi. Elimizi kolumuzu bağlayacak değildik. Adana Mutabakatı Türkiye'ye operasyon yürütme hakkı tanıyor. 2016 Ağustosunda Fırat Kalkanı Harekatı'nı ilk olarak başlattık. Cerablus ve El- Bab bölgesini teröristlerden temizledik.
Türkiye terör örgütü DEAŞ'ın belini kırmıştır. 2017 yılında Türkiye- Rusya ve İran olarak Astana görüşmelerini başlattık. Rejim bu mutabakata uymadı. Tüm dünya, oluk oluk sivil kanın döküldüğü bu vahşete seyirci kaldı, hala da seyirci. Biz de bu dönemde Afrin bölgesine yönettik. 2018 Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı Harekatı'yla bu bölgeyi de teröristlerden temizledik, özgürleştirdik.
'BU SALDIRI SURİYE'DE YENİ DÖNEMİN MİLADIDIR'
İdlib'de 12 gözlem noktası kurduk. Tüm bu süreçleri ABD ve Rusya ile birlikte mutabakata varararak, işbirliğiyle yürüttük. Terör koridoru oluşturma gayretleri hiç durmadı. Amaçları Suriye'yi bölme niyetinde oldukları ortadaydı. Asıl dert petrol kuyularıydı. 2019'da bun üzerine Barış Pınarı Hareketı'nı başlattık. İki hafta sonra Rusya ile vardığımız mutabakatla güvenli bölgeler oluşturma kararı aldık. Bugün bunların gerçek anlamda işlemediğini görüyoruz. Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor.
Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz.
Rejim denilen kuklanın kendi ülkesinde bir karşılığı yokken, sunii solunumla yaşatıldığının farkında olmadığımız mı düşünülüyor? Suriyeli vatandaşların evlerine bilinçli olarak dönmelerinin engellendiğini bilmediğimiz mi sanılıyor?
'ŞUBAT AYI SONUNA KADAR GERİ ÇEKİLMEZLERSE...'
Suriye'deki gelişmeler bizi hem İdlib'de hem de tüm sınır hattımızdaki güvenlik konusunda değişiklik yapmaya mecbur bırakmıştır. Bundan sonra ihlal anlamına gelen hiçbir adıma göz yummayacağız. Öncelikle İdlib'te rejimin gözlem noktalarının gerisine çekilmesini Sayın Putin'e ilettim. Rejim Şubat ayı içinde kadar geri çekilmezse, Türkiye bu işi bizzat yapmak zorunda yapmak durumunda kalacaktır. Bundan sonra rejimin ihlalleri de askeri olarak cevaplanacaktır. Yapılan her saldırı, herhangi bir ikaz yapılmaksızın cevaplanacaktır. Buna da kimse itiraz edemez.
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