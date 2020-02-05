Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

İdlib'deki alçak saldırıda şehit olan 7 askerimiz ve bir sivile Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle Suriye konusunda izleyeceğimiz yol haritasını paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkarlar, hesaplar doğrultusunda ortaya çıkmış değildir. Yıllarca sabrettik. Suriye halkına desteğimizi hep sınırlarımızın bu tarafında verdik. 4 milyon Suriyeli kardeşimize kapılarımız açtık.

Rejimin ve terör örgütlerinin vatandaşlarımızı doğrudan tehdit ettiği bir duruma geldi. Rusya'ya yaşadığımız uçak krizi meseleyi daha da karmaşık hale getirdi. Elimizi kolumuzu bağlayacak değildik. Adana Mutabakatı Türkiye'ye operasyon yürütme hakkı tanıyor. 2016 Ağustosunda Fırat Kalkanı Harekatı'nı ilk olarak başlattık. Cerablus ve El- Bab bölgesini teröristlerden temizledik.

Türkiye terör örgütü DEAŞ'ın belini kırmıştır. 2017 yılında Türkiye- Rusya ve İran olarak Astana görüşmelerini başlattık. Rejim bu mutabakata uymadı. Tüm dünya, oluk oluk sivil kanın döküldüğü bu vahşete seyirci kaldı, hala da seyirci. Biz de bu dönemde Afrin bölgesine yönettik. 2018 Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı Harekatı'yla bu bölgeyi de teröristlerden temizledik, özgürleştirdik.