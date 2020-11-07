Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! O mesafe 41 dakikaya inecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerindeki tünellerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bugün Kahramanmaraş'ta Tüm Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eserin açılışının heyecanını yaşıyoruz. Bu proje stratejik bir yatırımdır. 61,1 km uzunluğundaki bu yolda 11 çift tüp tüneli, 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu yolun ismini Edebiyat Yolu olarak belirledik.

Kahramanmaraş Göksun arasındaki 80 km'lik mesafe 80 dk'da geçiliyordu. Şimdi bu yolun mesafesini 16 km kısalttık, seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Zamandan 75 milyon TL, akaryakıttan 55 milyon TL tasarruf ediyoruz. Edebiyat Yolu Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep Devlet Yolu ile birleşiyor. 4 milyar 671 milyon liralık bu eser Kahramanmaraş'ı çok daha farklı bir noktaya taşıyacak.

Engellere aldırmadık, önümüzü kesmeye çalışanlara boyun eğmedik. Yaptığımız okullarla, üniversitelerle, yollarla, konutlarla, barajlarla şehirlerimizin çevresini değiştirdik. Üretimi büyüterek ülkemizin gücüne güç katarak çağ atlattık.