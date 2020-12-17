HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü teröre asla yer yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü teröre asla yer yoktur

17.12.2020 18:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü teröre asla yer yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı, "Burada ne Türkiye, ne Irak, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Kardeşim Kazimi ile gerek ikili gerekse heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik. İkili ve bölgesel ilişkilerimizi tüm veçheleriyle ele aldık. İki komşu ülke olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmekte kararlıyız. 2020 başta koronavirüs olmak üzere çeşitli imtihanlarla karşı karşıya kaldığımız bir yıl oldu. Iraklı kardeşlerimize destek verdik. Komşumuz Irak'ın siyasi birliği, toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem herkesin malumudur. Irak'ın yeniden imarı çerçevesinde her türlü katkıya hazırız. Mezhebi veya etnik ayrım yapmadan Türkmen, Kürt, Arap, Şii ve Sünnisi ile Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz.

"SAYIN BAŞBAKANI TEBRİK EDİYORUM"

Başbakan Kazimi'nin uzun bir sürenin ardından Irak kabinesine tekrar bir Türkmen bakana yer vermesi bu inancımızı pekiştirmiştir. Sayın Başbakanın bu anlamlı kararından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Sayın Kazimi ile ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık.

"TERÖRE ASLA YER YOKTUR"

Burada ne Türkiye, ne Irak, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölücü örgüt sivilleri hedef alarak vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşmayacaktır. Irak makamlarının PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak meşru müdafaa çerçevesinde Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Bölgede bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Her iki ülke iş adamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırmak için ahdi zeminin güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldık. Bugün imzalanan çifte verginin önlenmesi anlaşması bu kararlılığımızın göstergesidir. Özellikle enerji sektöründe büyük bir işbirliği potansiyelimiz bulunuyor. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan boru hattının tamiratının tamamlanarak Kerkük petrollerinin bir an önce yeniden ve daha yüksek miktarda dünya piyasalarına sunulmasını temenni ediyoruz.

"EYLEM PLANINI IRAK'LA PAYLAŞTIK"

Dünyadaki suyun kullanımının konusunda teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmak artık zorunlu hale gelmiştir. Ülkemiz sulama teknolojileri, atık su teknolojilerinde ciddi mesafe katetmiş durumundadır. Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu'nun bu tecrübemizi Irak'la paylaşmak amacıyla hazırladığı eylem planını Iraklı kardeşlerimizle paylaştık.

Türkiye olarak biz suyun bir anlaşmazlık unsuru değil, işbirliği alanı olarak değerlendirilmesini özellikle vurguluyoruz. Kardeş Irak'la bunu başaracağımıza samimiyetle inanıyoruz."

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise yaptığı açılamada şunları kaydetti;

"Irak'ın ortak dostu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bize gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverliğe teşekkür etmek istiyorum. Bu ilişkilerin daha da gelişmesi ve iki ülkeye yakışır bir şekilde bütün engellerin ortadan kaldırılarak devam etmesi iradesiyle burada bulunuyorum.

Çok değerli Cumhurbaşkanı ile Türkiye-Irak arasındaki birçok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Karşılıklı saygı, iki ülkenin çıkarlarını öne alacak yaklaşımla ele alma arzusu içerisindeyiz. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısının bir sonrakini ilk fırsatta yapmak arzusundayız. Irak hiçbir komşu ülkeyle sıkıntı yaşamayı arzulamamaktadır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı Ayasofya'da çıplak fotoğraf şoku! O mankene dava açıldı
3 gündür her yerde aranıyordu! Secde eder halde ölü bulundu3 gündür her yerde aranıyordu! Secde eder halde ölü bulundu
Ocak ayında engelli memur alımları başlıyor!Ocak ayında engelli memur alımları başlıyor!

En Çok Okunan Haberler

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sizlere serzeniş yerine...'

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Cemal Enginyurt'un yeni partisi belli oldu

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

CHP'de bir taciz iddiası daha!

CHP'de bir taciz iddiası daha!

3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı

3 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 19 gözaltı

3 gündür her yerde aranıyordu! Secde eder halde ölü bulundu

3 gündür her yerde aranıyordu! Secde eder halde ölü bulundu

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.