Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü teröre asla yer yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; "Kardeşim Kazimi ile gerek ikili gerekse heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik. İkili ve bölgesel ilişkilerimizi tüm veçheleriyle ele aldık. İki komşu ülke olarak ilişkilerimizi her alanda geliştirmekte kararlıyız. 2020 başta koronavirüs olmak üzere çeşitli imtihanlarla karşı karşıya kaldığımız bir yıl oldu. Iraklı kardeşlerimize destek verdik. Komşumuz Irak'ın siyasi birliği, toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem herkesin malumudur. Irak'ın yeniden imarı çerçevesinde her türlü katkıya hazırız. Mezhebi veya etnik ayrım yapmadan Türkmen, Kürt, Arap, Şii ve Sünnisi ile Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz. "SAYIN BAŞBAKANI TEBRİK EDİYORUM" Başbakan Kazimi'nin uzun bir sürenin ardından Irak kabinesine tekrar bir Türkmen bakana yer vermesi bu inancımızı pekiştirmiştir. Sayın Başbakanın bu anlamlı kararından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Sayın Kazimi ile ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık.

"TERÖRE ASLA YER YOKTUR" Burada ne Türkiye, ne Irak, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölücü örgüt sivilleri hedef alarak vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşmayacaktır. Irak makamlarının PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Türkiye olarak meşru müdafaa çerçevesinde Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz. Bölgede bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." Her iki ülke iş adamlarının önündeki engelleri ortadan kaldırmak için ahdi zeminin güçlendirilmesi hususunda mutabık kaldık. Bugün imzalanan çifte verginin önlenmesi anlaşması bu kararlılığımızın göstergesidir. Özellikle enerji sektöründe büyük bir işbirliği potansiyelimiz bulunuyor. DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük-Ceyhan boru hattının tamiratının tamamlanarak Kerkük petrollerinin bir an önce yeniden ve daha yüksek miktarda dünya piyasalarına sunulmasını temenni ediyoruz. "EYLEM PLANINI IRAK'LA PAYLAŞTIK" Dünyadaki suyun kullanımının konusunda teknolojinin sağladığı imkanları en iyi şekilde kullanmak artık zorunlu hale gelmiştir. Ülkemiz sulama teknolojileri, atık su teknolojilerinde ciddi mesafe katetmiş durumundadır. Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu'nun bu tecrübemizi Irak'la paylaşmak amacıyla hazırladığı eylem planını Iraklı kardeşlerimizle paylaştık.