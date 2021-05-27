Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalar bulunuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yassıada'nın önce Yaslıada'ya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci, aynı zamanda Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir.

Milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü sürekli darbelerle kesilmeye çalışılmıştır.

Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir.

Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbeler silsilesinin ilki olan 1960 darbesi aradan geçen 60 seneye rağmen milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır.

Biz, ölümü korkutanlardan olacağız ve bu yola da böyle devam edeceğiz.

CHP temsilcileri darbe güzellemesi yaparken, her yakalandıklarında ise 'Yapay gündem' diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkmışlardır. Ama şunu bilmiyorlardı. Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık.