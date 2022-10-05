HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye telefonu

05.10.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir eğlence mekanında, 'istek parça' nedeniyle çıkan tartışmada öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesini telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye telefonu

Ankara'da yaşanan müzisyen Onur Şener cinayeti Türkiye'nin kanını dondurdu. Çayyolu'nda bulunan bir eğlence mekanında, istedikleri şarkıyı bilmediğini söyleyen Şener'le tartışan 3 kişi, mekan çıkışında Şener'i, kırdıkları şişeyle yaraladı. Kamu kurumlarında çalıştığı öğrenilen ve mekana 2 kadın arkadaşlarıyla gelen İ.K., A.G. ve S.S., müzisyen Şener'i boğazından ve yüzünden yaraladı. Vahşet sonrası Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 3 kişi ise tutuklandı.

Müzisyen Onur Şener cinayeti Türkiye'yi sarstı | Dikkat çeken görüntüler ve paylaşımlar! Birlikte tatil yapmışlar: Ali'nin bordroyu...Müzisyen Onur Şener cinayeti Türkiye'yi sarstı | Dikkat çeken görüntüler ve paylaşımlar! Birlikte tatil yapmışlar: Ali'nin bordroyu...

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesini telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken dışarı çıkma uyarısı: Çok vampir varDikkat çeken dışarı çıkma uyarısı: Çok vampir var
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj! 'Gereği neyse yapmaya hazırız'Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj! 'Gereği neyse yapmaya hazırız'
1 milyon 17 bin lirayı katırla taşıdı! 'İnşallah seneye deveyle'1 milyon 17 bin lirayı katırla taşıdı! 'İnşallah seneye deveyle'
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Su ararken bulmuştu! Teklif yağan tarlanın sahibi konuştu

Su ararken bulmuştu! Teklif yağan tarlanın sahibi konuştu

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...

Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Yeni bir dönemin habercisi! KAPGAN İKA geliyor! İlk defa duyuruldu

Yeni bir dönemin habercisi! KAPGAN İKA geliyor! İlk defa duyuruldu

İlginizi Çekebilir

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Trump'a dair ilginç detaylar: Tuvaletleri bile tıkamış!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

İhanetini 'hoparlörü' ortaya çıkardı! Bakın nasıl oldu

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.