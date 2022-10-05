Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener'in ailesine taziye telefonu

Ankara'da yaşanan müzisyen Onur Şener cinayeti Türkiye'nin kanını dondurdu. Çayyolu'nda bulunan bir eğlence mekanında, istedikleri şarkıyı bilmediğini söyleyen Şener'le tartışan 3 kişi, mekan çıkışında Şener'i, kırdıkları şişeyle yaraladı. Kamu kurumlarında çalıştığı öğrenilen ve mekana 2 kadın arkadaşlarıyla gelen İ.K., A.G. ve S.S., müzisyen Şener'i boğazından ve yüzünden yaraladı. Vahşet sonrası Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 3 kişi ise tutuklandı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öldürülen müzisyen Onur Şener'in ailesini telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

