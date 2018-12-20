Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ortak basın toplantısında açıklamalar

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ortak basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin yaptırımlarına karşı İran'ın yanındayız" dedi. Ruhani ise, "Üçüncü bir ülke komşuluk ve kardeşlik ilişkilerimizi bozamaz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizde yakaladığımız ivmeyi her iki ülkenin de menfaatlerine hizmet edecek sonuç alıcı adımlar olarak düşünüyorum. İkili ticaret hacmimiz 2017'de yaklaşık 11 milyar dolar 2018 yılı ekim ayı itibariyle ne yazık ki 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 30 milyar dolar hedefine ulaşmak için çok daha çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

İki ülke arasında sınır güvenliği konusunda teknik ve siyasi düzeyde iyi bir işbirliği söz konusudur. Bölgemizin güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik göstermeyeceğiz. Çatışmaların sona erdirilmesi barış ortamının tesis edilmesi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır. Bu işbirliğinin sonuçlarını Astana sürecinde başlatmış bulunuyoruz. Türkiye olarak kapsamlı ortak eylem planı tüm tarafların anlaşmaya sadık kalmalarıyla planın devamının uluslararası barış ve güvenliği hizmet edeceğine inanıyoruz.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesini doğru bulmuyoruz. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini tehlikeye attığını Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kere daha vurgulamak isterim. İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların arttığı bu dönemde İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz.



