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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Torun için taziye mesajı

27.08.2023 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Torun için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Torun'un ailesine taziye mesajı gönderdi.

Kaynak: AA

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şehit Recep Tayyip Erdoğan

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