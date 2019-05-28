Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe operasyonu mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandıkları mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için dün akşam saatlerinde başlattığı 'Pençe Operasyonu', tüm hızıyla devam ediyor. Operasyona karadan komandolar da destek veriyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinin karşısındaki, sınırın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de bugün askeri hareketlilik yaşandı. Derecik 34. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki ateş destek vasıtaları ile daha önce belirlenen PKK hedefleri vuruldu. Bölgede yoğun bir helikopter trafiğinin de yaşandığı gözlendi.

Operasyonun başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK MESAJ

Mehmetçiğe zorlu operasyonda başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi;

"Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun!"



