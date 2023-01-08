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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı! Cumhur İttifakı protokol hazırlıyor

08.01.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 2023 seçimlerine doğru geri sayımını sürdürürken; AK Parti, MHP ile “Cumhur İttifakı” adı altında seçime girilmesi için gereken resmi protokol belgesinin hazırlıklarına başladı. İki parti, ortak toplantılar yaparak protokole son şeklini verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim talimatı! Cumhur İttifakı protokol hazırlıyor

Cumhur İttifakı "seçim protokolü" için düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK'nın gündem maddelerinden biri de ittifak protokolü oldu.

SON ŞEKLİ VERİLECEK

Sabah'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" adı altında seçime birlikte gireceğine ilişkin resmi protokol belgesinin hazırlıklarının başlaması talimatı verdi. Önümüzdeki günlerde iki parti ortak toplantılar yaparak protokole son şeklini verecek.

YSK'YA TESLİM ETMEK ZORUNDA

Seçim Yasası'na göre ittifak yapmak isteyen partiler seçim sürecinin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde genel başkanların imzalarını taşıyan protokolü YSK'ya teslim etmek zorunda.

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Aday listelerinin teslim edilmesi için verilen süreden iki gün önceye kadar bu protokollerde değişiklik yapılabiliyor, bazı partiler ittifaka dahil olup bazıları çekilebiliyor.

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2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı Protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli imzasıyla YSK'ya sunulmuştu.

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