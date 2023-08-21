Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak hayvanları hakkında flaş mesaj! "Sokaklarımızı güvenli hale getirmek görevimiz..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan seyahati sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme dair önemli mesajlar veren Erdoğan, özellikle son dönemde tartışma konusu olan sokak hayvanlarıyla ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

AVRUPA'YLA AYNI UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRİLECEK

Erdoğan sokakların güvenli hale getirilmesinin önemini vurgulayarak, "Avrupa’da nasıl çözüme kavuşturulduysa aynı uygulamaları hayata geçireceğiz." dedi.

"PUTİN İLE YÜZ YÜZE BİR ARAYA GELİP KONUŞACAĞIZ"

Erdoğan konuşmasının devamında son dönemde gündemde olan Rus Lider Putin'le yüz yüze görüşme meselesine de açıklık getirdi.

Yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı'nın yakında Rusya seyahati yapabileceğinin altını çizen Erdoğan, "Putin ile yüz yüze bir araya gelip konuşacağız. Çünkü bu işin yüz yüze olması büyük önem arz ediyor." dedi.

İSTANBUL İÇİN 1.5 MİLYON KONUTUN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GÜNDEMDE

Erdoğan, İstanbul'un kentsel dönüşü konusunda da kritik açıklamalarda bulundu.

Boşa harcanacak vaktin olmadığını belirten Erdoğan, "İstanbul için 1,5 milyon konutun dönüşümünü öngörüyoruz, bunun için boşa harcanacak vakit yok. Hiçbir çalışmayı ağırdan alacak durumumuz yok." ifadelerini kullandı.

