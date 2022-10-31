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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somalili mevkidaşıyla görüşmesinde 'terörle mücadele' mesajı

31.10.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede mevkidaşına Somali'de meydana gelen terör saldırısıyla ilgili taziyede bulunurken saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somalili mevkidaşıyla görüşmesinde 'terörle mücadele' mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Mogadişu’da 29 Ekim’de meydana gelen terör saldırısını kınadığını ve lanetlediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa temennisinde bulundu.

Somali’nin terörle mücadelesine verdikleri güçlü desteği sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her daim olduğu gibi Somali’nin ve Somali halkının yanında olduğunu dile getirdi.

(İHA)

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