Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan,Erdoğan özetle şunları söyledi: "Türkiye, 24 Haziran seçimlerini başarıyla geride bırakarak demokatik olgunluğunu tüm dünyaya göstermiştir. Milletimiz tercihini, Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı, Meclis'te partimizden yana kullanmıştır, istikrar demiştir. Biz döviz kurunun yatay seyre geçmesini beklerken tam tersi bir durumla karşılaştık.
"ABD'NİN AÇIKLAMALARI İLE ALÇAK BİR DÖVİZ SALDIRISINA MARUZ KALDIK"
ABD'nin açıklamaları ile alçak bir döviz saldırısına maruz kaldık. Dövizdeki artış mantıkla açıklanamayacak şekilde yükseltildi. Yılbaşında, 3,8 olan, Nisan başında yaklaşık 4 olan, Haziran'da 4,6'yı bulan kuru buraya kadar anlayabilirdik. Seçimde böyle bir kıpırdanma olabilir diye baktık.
"AĞUSTOS'TAKİ YÜKSELİŞ BİR DÖVİZ SUİKASTİ GİRİŞİMİDİR"
Daha sonraki gelişmeleri öyle değerlendiremiyoruz. Temmuz'da aynı seyri gösteren dövizin, Ağustos'taki yükseliş bir döviz suikasti girişimidir. ABD yönetiminin egemenlik haklarımıza saygısızlık eden tutumlarına karşılık vermedik diye oluyor. Türkiye bir kabile devleti değildir, hukuk devletidir.
'ŞAHSEN SABIR SAFHAMDIR'
Hiçbir zaman enflasyon Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi olmamıştır. 3. çeyrekte revize ediyor. Madem biliyorsun neden revize ediyorsun? Faizi biliyorsun da, enflasyonu neden bilemiyorsun? Bu gerçekleri ekim ayında da göreceğiz. Merkez Bankası faiz artırımını oldukça yüksek gerçekleştirildi. Diyor ya bağımsızlık. Hadi buyur bağımsızlık. Şimdi bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır. Bu sabır bir yere kadar. Biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz. Ben yatırımcıma bakarım. Bir ülkenin kalkınması üretim, üretim, üretimdir. Finans kuruluşlarının yapması gereken bu çarkı döndürmektir. Finans kuruluşlarının ayakta kalması da reel ekonomi ve reel yatırımcıya bağlıdır. Tulumbadan su gelmezse susuz kalırsın. Kişisel olarak faiz meselesine bakışımı böyle bilmenizi isterim. Gazı alan bastır gidiyor. Önüne gelen zam yapıyor. Faizle ilişkisi olsun olmasın yapıyor. AVM'lerde dövizle kira alıyor, kira dolar. Elektriği, suyu dövizle mi ödüyorsun? Öyle 25 kuruşa simit yok.
"KAMU KURULUŞLARI KENDİ BİNALARINA GEÇECEK, KİRALARDAN KURTULACAĞIZ"
Kamu kuruluşları kendi binalarına geçecek, kiralardan kurtulacağız. Ciddi bir tasarruf olacak. Yatırımları güncellemeye aldık. Bitim noktasına gelenlerle, bitim aşamasından uzak olanlar diye sıralama yapacağız. Sıfırdan yatırım düşünmüyoruz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, paramıza güvenin. Yastık altı diye tabir edilen tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını bekliyoruz. Özel sektörümüz, üretim ve yatırımdan asla vazgeçmemelidir.
"STOKÇULUK YAPANLARA GEL BAKALIM BUNUN HESABINI VER DENİLECEK"
Stokçuluk yapanlar çıktı. Stokçuluk yapanlara gel bakalım bunun hesabını ver denilecek. Ani baskınlar yapılacak. Benim esnafım stokçular yüzünden iş yapamıyor. Haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara meydanı bırakmayacağız. Okul kitapları konusunu da bakanımızla konuştum çözdük. Bu ülkede çözülemez bir sorun yok. 2002'den beri ülkemizde yaşanan her şeyin sorumluluğu bize aittir. Bizi teğet geçer demiştik, geçti mi? Geçti. Allah'ın izni ile şimdi de öyle olacak. Bu dönemler stokçuluk, simsarlık yapanların yanı sıra, ülkesinin yanında olan, ekonomiye katkı sağlayan, yatırım yapan, ülkesinin çıkarlarını savunanları da belirlediğimiz günlerdir. Bu ülke onları da unutmayacaktır.
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