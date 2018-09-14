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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan kriz sonrası dolarda yaşanan dalgalanmaya ilişkin "iş, ekonomi sınırlarını aştı topyekün saldırıya dönüştü" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyada yayılan stok görüntülerine ilişkin de "Bir ara bol miktarda stokçu çıktı. Bunlara gereken cevabı baskınlar yapmak suretiyle vereceğiz" dedi.

Partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan,Erdoğan özetle şunları söyledi: "Türkiye, 24 Haziran seçimlerini başarıyla geride bırakarak demokatik olgunluğunu tüm dünyaya göstermiştir. Milletimiz tercihini, Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı, Meclis'te partimizden yana kullanmıştır, istikrar demiştir. Biz döviz kurunun yatay seyre geçmesini beklerken tam tersi bir durumla karşılaştık.

"ABD'NİN AÇIKLAMALARI İLE ALÇAK BİR DÖVİZ SALDIRISINA MARUZ KALDIK"

ABD'nin açıklamaları ile alçak bir döviz saldırısına maruz kaldık. Dövizdeki artış mantıkla açıklanamayacak şekilde yükseltildi. Yılbaşında, 3,8 olan, Nisan başında yaklaşık 4 olan, Haziran'da 4,6'yı bulan kuru buraya kadar anlayabilirdik. Seçimde böyle bir kıpırdanma olabilir diye baktık.

"AĞUSTOS'TAKİ YÜKSELİŞ BİR DÖVİZ SUİKASTİ GİRİŞİMİDİR"

Daha sonraki gelişmeleri öyle değerlendiremiyoruz. Temmuz'da aynı seyri gösteren dövizin, Ağustos'taki yükseliş bir döviz suikasti girişimidir. ABD yönetiminin egemenlik haklarımıza saygısızlık eden tutumlarına karşılık vermedik diye oluyor. Türkiye bir kabile devleti değildir, hukuk devletidir.

'ŞAHSEN SABIR SAFHAMDIR'

Hiçbir zaman enflasyon Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi olmamıştır. 3. çeyrekte revize ediyor. Madem biliyorsun neden revize ediyorsun? Faizi biliyorsun da, enflasyonu neden bilemiyorsun? Bu gerçekleri ekim ayında da göreceğiz. Merkez Bankası faiz artırımını oldukça yüksek gerçekleştirildi. Diyor ya bağımsızlık. Hadi buyur bağımsızlık. Şimdi bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen benim sabır safhamdır. Bu sabır bir yere kadar. Biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz. Ben yatırımcıma bakarım. Bir ülkenin kalkınması üretim, üretim, üretimdir. Finans kuruluşlarının yapması gereken bu çarkı döndürmektir. Finans kuruluşlarının ayakta kalması da reel ekonomi ve reel yatırımcıya bağlıdır. Tulumbadan su gelmezse susuz kalırsın. Kişisel olarak faiz meselesine bakışımı böyle bilmenizi isterim. Gazı alan bastır gidiyor. Önüne gelen zam yapıyor. Faizle ilişkisi olsun olmasın yapıyor. AVM'lerde dövizle kira alıyor, kira dolar. Elektriği, suyu dövizle mi ödüyorsun? Öyle 25 kuruşa simit yok.

"KAMU KURULUŞLARI KENDİ BİNALARINA GEÇECEK, KİRALARDAN KURTULACAĞIZ"

Kamu kuruluşları kendi binalarına geçecek, kiralardan kurtulacağız. Ciddi bir tasarruf olacak. Yatırımları güncellemeye aldık. Bitim noktasına gelenlerle, bitim aşamasından uzak olanlar diye sıralama yapacağız. Sıfırdan yatırım düşünmüyoruz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, paramıza güvenin. Yastık altı diye tabir edilen tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını bekliyoruz. Özel sektörümüz, üretim ve yatırımdan asla vazgeçmemelidir.

"STOKÇULUK YAPANLARA GEL BAKALIM BUNUN HESABINI VER DENİLECEK"

Stokçuluk yapanlar çıktı. Stokçuluk yapanlara gel bakalım bunun hesabını ver denilecek. Ani baskınlar yapılacak. Benim esnafım stokçular yüzünden iş yapamıyor. Haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara meydanı bırakmayacağız. Okul kitapları konusunu da bakanımızla konuştum çözdük. Bu ülkede çözülemez bir sorun yok. 2002'den beri ülkemizde yaşanan her şeyin sorumluluğu bize aittir. Bizi teğet geçer demiştik, geçti mi? Geçti. Allah'ın izni ile şimdi de öyle olacak. Bu dönemler stokçuluk, simsarlık yapanların yanı sıra, ülkesinin yanında olan, ekonomiye katkı sağlayan, yatırım yapan, ülkesinin çıkarlarını savunanları da belirlediğimiz günlerdir. Bu ülke onları da unutmayacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti yerel seçim ekonomi Suriye ABD

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Ortada topyekün bir saldırı varsa o da RTE nin Türk devletine karşı yaptığı saldırıdır
Ver yalanı, ver yalanı...
Sen her konustugunda yukseliyor sus be adam icraatin var ise arka arkaya gerceklestir dusuyor o sekilde
dolar baronu ne demek ?
millete masal okumayın gizlemeyin ekonomi kötü hiçmi sizin suçunuz yok yolsuzluk almış başını gidiyor türk bayrağı önünde röportaj yaptırdığınız zarrab sizi amerikada sattı bakıyor keyfine bunları konuşun biraz algı operasyonu yapmayın....
"Tam bağımsız Türkiye " sloganı atan Deniz Gezmiş ve arkadaşları ile sol cenah; sanırım bunu istiyorlardır.
ayinesi iştir kişinin boş lafa bakılmaz..
vatan hayinleri konuştukça dolar yükseliyor
ABD ile kriz yaşayan sadece biz değiliz. Çin var.. Rusya var.. AB ulkeleri var.. TL disinda parasi %50 değer kaybeden olan var mi ?
Abd ile süt ürünlerinin ithalatıyla alakalı anlaşma yaptın 2 gün önce.El altından anlaşmalar yap,ondan sonra nağralar at.
Lastiği bozulmuş don gibi.
yanlis bilgi vermeyin başkan Suriye parası bile değer kazandı TL'ye karşı. Onuda mi dolar yaptı
Merkez dün bağımsız dı bugün tukaka oldu.
Saray kolleksiyonunun, adam kalmadı gibi damadını ekonomide tek adam yapmanın, gereksiz yol köprü projeleri için yandaş müteahhitlere döktüğün milyarca doların, Suriyeden transfer ettiğin 7 milyon çulsuzun da etkisi olmuş olabilir mi acaba?
tam dolar duşmeye başliyor bu gene konuşmaya basliyor tekrar yükseliyor bu iste bir bit yemegi vardir :)
Memleketi getirdiğin durum bu işte..Tek sorumlusu sensin...
sendrn iyi saldırganlı gormedim
ya abd yle sidik yarıştıracam diye batırdın ülkeyi bir git artık senin zaaflarının bedelini halk ödüyor senin tuzun kuru tabii zaten kavgaya tutuşmadıgın bir tane ülke lideri kalmadı hepsi değişti sen koltuğunu bırakamıyorsun
elektirigi suyu benzini dovize endexli satiyor.. sonra laflara bak
bırak doları reis şu bizim erken emeklilik ne oldu
üretmeden yıllarca yandaşlara ihalelerle yabancılara sattığınız bankalardan alınan kredilerle ev sattınız tüm millisermaye yabancılara yandaşlarınızın mütahitliğiyle gitti ne olacağını düşünüyordunuz hazıra dağ dayanmaz sözünü bilmiyormusunuz
dis ülkeleri koyunmu sandın
sadece show icraat yok malesef abd verdiğiniz elçilik arazisini iptal et görelim
baskın herkeze duyurularak yapılmaz yapacağınız baskın okadar olur anca
San cb,pazara gittin 1kg domates alacaksın.şerefsiz Abd li satıcı sırf gıcıklık olsun diye normal fiyatı 2₺ olan dmtsi 4₺ ye satıyor. Diğer satıcılar eğer ona uyup aynı fiyattan satıyorlarsa sadece Abd li satıcı hain değil. Alıcı 2₺ lik satan varsa ondan alır 4₺ leye satanlar iflas. Değeri haksız yere yükselmiş birşey varsa herkes oraya gelip malını orda satar fiyat otomatk dengelenir.adı üstünde serbest piyasa.isteyenin istediği gibi at koşturduğu bi piyasa varsa demekki köpeksiz köyde yaşıyoruz.
ey ortadoğu bölgesinin eş başkani yim diye ove ove bitirmiyordun 7 filoya secde duran zihniyetin temsilcisi şimdimi aklina geldi deniz gezmişler katletildiği yüzlerce insanimiz iskencelerde oldu son olarak büyün islam ülkeleri kan gölüne döndüğü zamanmı aklina geldi he bu arad fetöyü ülkemize bela edip yaptiginiz yolsuzluklari paylaşamadığiniz zamanmi aklin başına geldi hangisi
Her gün Baskın Yapılıyor...! Allah Aşkına Baskınlarla Ekonomi düzeldiği nerede görülmüş.. Bak ATATÜRK Ne Demiş Üretmeyen Bir Toplum......
Reis sen BİM seversin bir bak kapıdan bakalım fiyatlar ne olmuş.Oradan başla.
Şuanki durumumuzla alakalı rahmetli ömer hayyamın çok önemli dizeleri vardır onları sizlerle paylaşmak istiyorum. celladına aşık olmuşsa bir millet, ister ezan ister çan dinlet. itiraz etmiyorsa sürü gibi illet, müstehaktır ona her türlü zillet.
HAM MADDE PİYASALARINDA MÜTHİŞ SPEKÜLATÖR HAREKETLER YAPILARAK ÜRETİCİ BİTİRİLİYOR.ÜRETİCİ ÇOK FAHİŞ FİYATLARLA HAM MADDE TEDARİK EDİYOR. KİMSE İŞ YAPAMAZ HALE GELDİ.KAYSERİ ORGANİZE SANAYİNİN YARISI TATİL VE ÜCRETSİZ İZİN.. BUNCA ÜRETİCİYE BUNCA İŞCİYE YAZIK. BU NAMUSSUZ RANTÇILAR YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMELİ.
ehliyeti var ama tecubesi yok olan kaptan şöfor arabayıda yolcularıda devirir syn başkan.ekonomiyi ehlilerine verin.damat bu işin ehli deyildrki bu kazayı geçirtdi.
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