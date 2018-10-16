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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2018 12:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Geçtiğimiz hafta hafta Kızılcahamam'da önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin Afrika'da başlattığı açılım politikasının meyvelerini görüyoruz. Dünya üçüncü bin yıla Afrika'nın damga vuracağa benziyor. Biz de Afrikalı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Çamlıca Camii eserinin artık bitme noktasına geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Dün ilçe başkanlarımızla ilk defa, iki bölüm halinde partimizde toplantı yaptık. İlçe başkanlarımızla her yıl bu tür toplantılar yaparak sürdüreceğiz.

Türkiye geçmişte popülist politikalardan çok çekti, gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım.

YARIN MECLİS'E SUNUYORUZ

Mart 2019'da mahalli idari seçimlerinde de yeni bir hizmet döneminin kapılarını aralayacağız. Biz işbaşına gelir gelmez 3 aşamalı program başlattık. 100 günlük icraat programı başlattık. Türkiye 2002-2013 yılları arasındaki hedefleri aşarak yakalamıştır. 2013 yılında itibaren yaşadığımız sınamalar nedeniyle kimi hedeflerimizin gerisine düştük.

Bize kurulan tuzakları ufak sendelemelerle atlatıp yürümeye devam ettik.

Yeni yönetimin ilk bütçe hazırlığını tamamladık, yarın Meclis'e sunuyoruz.

GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ

Bize iş üreten bürokratlar lazım. Her kim ki; sırf unvanını kaybetmemek için pasif konuma geçtiyse bizim için o kişi ekibimizin parçası olmaktan çıkmıştır. Bu tarz kişiler duyduğumuzda o kişinin gözünün yaşına bakmayacağız.

Bakan arkadaşlarımdan ricam yetki devrini süratle tamamlayıp bürokrasi çarklarının tıkır tıkır işlemesini sağlamalıdır.

BRUNSON AÇIKLAMASI

Rahip Brunson olayını yaşadık. Türk adalet sistemi kararını verdi ve uygulamaya koydu.

FIRAT'IN DOĞUSUNDA GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ

Münbiç’te şu anda Mehmetçiğimiz, Amerikalı askerlerle müşterek eğitim sistemini cereyan ediyor. Bir an önce, takvim 90 gündü, 90 günlük takvim ne yazık ki şu anda çalıştı diyemeyiz, çalışmadı. Çalışmazsa biz orada da göbeğimizi kesmeyi biliriz, gereğini yaparız. Aynı şekilde Fırat’ın doğusunda gereken adımlar atılmaz, hala bu gecikme süreci devam ederse orada da özellikle bu YPG/PYD’ye, daha doğrusu PKK’ya karşı atılması gereken adımları en üst düzeyde atacağız, gereğini yapacağız."

KAYIP SUUDİ GAZETCİ KAÇIKÇI

Amacımız bizler için kanaat oluşturacak bir sonuca ulaşmak.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti rahip Brunson ABD

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yahi napiyim ben 60 yasinda emekliligi anamiz ağlıyor askeri ücret 1600 lira meslek sahibi insan en fazla 2500 alıyor yazık günah bu millete oynamayın artık şu gariban halkla da !!
Dünyanın hiç bir yerinde olmadığı bahsedilen bu emeklilik dalgasını bir kenara koyalım peki ya kendi milletinden olmayan suriyeli mültecilere yapılan o kadar yardımlar dünyanın hangi yerinde var ben Türk üm diyen Türk vatandaşı kendi ülkesinde mültecilerden daha mülteci gibi yaşama zorlanmaya çalışıyor şimdi sonuç ne emek nerede adalet nerede ?
Bi sus ya bi sussss!! Varlığını hissetmek bile geleceğimizin ne kadar karanlık olduğunu gösteriyor..Bi susssssss
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