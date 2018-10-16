Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Geçtiğimiz hafta hafta Kızılcahamam'da önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin Afrika'da başlattığı açılım politikasının meyvelerini görüyoruz. Dünya üçüncü bin yıla Afrika'nın damga vuracağa benziyor. Biz de Afrikalı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Çamlıca Camii eserinin artık bitme noktasına geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Dün ilçe başkanlarımızla ilk defa, iki bölüm halinde partimizde toplantı yaptık. İlçe başkanlarımızla her yıl bu tür toplantılar yaparak sürdüreceğiz.

Türkiye geçmişte popülist politikalardan çok çekti, gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım.

YARIN MECLİS'E SUNUYORUZ

Mart 2019'da mahalli idari seçimlerinde de yeni bir hizmet döneminin kapılarını aralayacağız. Biz işbaşına gelir gelmez 3 aşamalı program başlattık. 100 günlük icraat programı başlattık. Türkiye 2002-2013 yılları arasındaki hedefleri aşarak yakalamıştır. 2013 yılında itibaren yaşadığımız sınamalar nedeniyle kimi hedeflerimizin gerisine düştük.