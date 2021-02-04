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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada 'Yükseköğretim' paylaşımı

04.02.2021 21:32 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada 'Yükseköğretim' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yükseköğretimde kalite yarışı bitmeyecek bir süreçtir. Biz Cumhurbaşkanlığı olarak tüm imkanlarımızı, gençlerimizin nitelikli öğrenim alabilmeleri için seferber etmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, iktidarları döneminde yüksek öğrenimde kaydedilen gelişmeyi anlatan bir infografik paylaştı.

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ERDOĞAN SAYI VERDİ

Buna göre, 2002'de 76 olan üniversite sayısı 2021'de 207'ye çıktı. Yükseköğrenim bütçesi ise 2,5 milyar liradan 36 milyar liraya yükseldi.

Öğrenci sayısı 2002'de 1 milyon 600 bin iken bu rakam bugün 8 milyon 400 bine ulaştı.

Öğretim elemanı sayısı ise 70 binden 180 bine çıktı. Yükseköğretim sistemindeki kadın akademisyenlerin oranı, Avrupa Birliği'nde yüzde 40'ı bulan ortalamanın yaklaşık 5 puan üzerinde oldu.

Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerin oranı bu yıl yüzde 49'a yükseldi.

Dünyanın dört bir yanından 200 binin üzerinde öğrenci geleceğe Türk üniversitelerinde hazırlanıyor.

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"TÜRKİYE, ÜNİVERSİTEYE ERİŞİMDE İLK SIRADA"

Türkiye, Avrupa'da üniversiteye erişim konusunda ilk sıraya çıktı.

UNESCO'nun verilerine göre Türkiye, uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10 ülke arasına girme başarısını gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğretimde kalite yarışı bitmeyecek bir süreçtir. Biz Cumhurbaşkanlığı olarak tüm imkanlarımızı, gençlerimizin nitelikli öğrenim alabilmeleri için seferber etmiş durumdayız." ifadelerini kulandı. (AA)

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