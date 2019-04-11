Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki darbeyle ilgili ilk açıklama

Resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore’yi resmi tören ile karşıladıktan sonra baş başa ve heyetler arası görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Kabore ile ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Toplantı öncesinde kamu yayıncılığı, yatırımların teşviki ve savunma sanayi alanlarında anlaşmalar imzalandı. Burkina Faso’dan Türkiye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 62 milyon dolar civarındaki ticaret hacminin, nüfuslarının toplamı 100 milyona ulaşan iki ülke bakımından istenilen düzeyin altında olduğunu belirterek, “Ticaret rakamını beraber çalışarak artırma kararlılığımızı teyit ettik” diye konuştu. Türk girişimcilere sağladığı destek nedeniyle Kabore’ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki toplumun birbirine daha da yakınlaşmasını sağlayacak diğer alanın eğitim-öğretim olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’de 200 tane Burkina Fasolu öğrenci bulunduğunun altını çizdi.

Burkina Faso dahil sahil ülkelerinin artan şekilde terörün hedefi olduğunu belirten Erdoğan, “G-5 Sahel Ortak Gücüne taahhüt ettiğimiz 5 milyon dolarlık askeri yardımı planlandığı şekilde değerlendireceğiz, kendilerine bu desteğimizi aktaracağız. 2015 yılındaki darbe teşebbüsünü engelleyen Burkina Faso halkı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk milleti ile bir dayanışma sergilemiştir. Kıta genelinde FETÖ’ye karşı verdiğimiz mücadelede Cumhurbaşkanı Kabore’nin desteğine güveniyorum. İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz. Kıta ülkelerine yönelik dışlayıcı, kibirli ve müdahaleci tavırların bizim nezdimizde iç bir değeri yoktur. Afrikalı dostlarımız kendi sorunlarına kendi değerleri, hassasiyetleri ve dinamikleri çerçevesinde çözümler üretebilecek birikime sahiptir. Afrika ülkeleri ile işbirliğimizi daha da ileriye taşımaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin yaptığı yardımlardan bahseden Erdoğan, “Burkina Faso’ya yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi. Erdoğan, suçluların iadesi anlaşmasını en kısa zamanda gerçekleştirerek, özellikle terör örgütü mensuplarının iadesinin karşılıklı olarak temin edileceğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE'YE ÇATANLAR BURKİNA FASO'YA ÇATMIŞ OLURLAR" Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten konuk Cumhurbaşkanı Kabore, “İlk kez bir cumhurbaşkanı seviyesinde Burkina Faso’dan bir ziyaret gerçekleştirdik. İşbirliğimizin her seviyede güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Sahel bölgesinde terörle mücadele ettiklerini kaydeden Kabore, “Nüfusumuz ve askerimiz bu mücadelede önemli yer almaktadır. G-5 Sahel Ortak Gücü Dönem Başkanı olarak Sayın Erdoğan’a destekleri konusunda teşekkür etmek istiyorum. Karşılıklı hiçbir terör gücünün bizim ülkelerimizde barınmaması gerektiğine karar verdik. Yani Türkiye’ye çatanlar Burkina Faso’ya çatmış olurlar, Burkina Faso’ya çatanlar Türkiye’ye çatmış olarak değerlendirilirler. Bu sebeple gerekli anlaşmaların altına imza atarak, Türk halkının geçmişte acı yaşamasına sebep vermiş olan tüm unsurlar için kalıcı bir çözüm getirilmesine karar verdik. Böylece iki ülkenin yol haritası konusunda yolumuzu açmaya karar verdik” diye konuştu. “VAAT ETTİĞİMİZ 5 MİLYON DOLARLIK YARDIMIMIZI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OYACAĞIZ"

Burkina Faso’ya gazetecinin Türkiye’nin G-5 Sahil Ortak Gücü’ne 5 milyon dolarlık yardımı ile ilgili sorusu üzerine Erdoğan, “Bu konuda görevli arkadaşlarımız karşılıklı olarak görüşmek suretiyle hangi alanlarda terör noktasındaki gerekli olan malzeme vesaire olabilir, yan ürünler neler olabilir, bunları görüşmek suretiyle biz vaat ettiğimiz 5 milyon dolarlık yardımımızı gerçekleştirmiş oyacağız. Bu yardım ağırlıklı olarak ayni yardım olacaktır” diye konuştu. "DARBE GİRİŞİMİNİ DEMOKRATİK SİSTEM İÇİNDE KESİNLİKLE KINIYORUZ" Sudan’daki askeri darbenin sorulması üzerine konuk Cumhurbaşkanı Kabore, “Darbe girişimlerini destekleyemeyiz. Demokratik sistem içinde darbeler yargılanır. Geldiğimizden bu yana birçok hareketin Sudan’da yaşandığını biliyoruz. Duyduğum kadarıyla bu darbenin başarılı olduğu söyleniyor. Kesin bir değerlendirmeye varmadan önce daha net bilgileri almamız gerekiyor. Bizim tutumumuz, herhangi bir darbe girişimini demokratik sistem içinde kesinlikle kınıyoruz” açıklamasında bulundu.