Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Süper Kupa finali' açıklaması! "Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz" sözünü hatırlatıp tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı. Suudi Arabistan'da oynanmayan Süper Kupa finali içinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun gündelik siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza faydası yoktur. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni hareketleri olarak görüyoruz. " dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;
- Her birinize üstadın mirasına sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Bu yıl üstadın aramızdan ayrılışının 40. yılıydı. Kaleme aldığı eserleriyle, mücadelesiyle, dik ve dirayetli duruşuyla deha derecesinde mümtaz bir kişilikti. Edebiyatın her alanında eserle veren münevver biriydi. Rabbim ondan razı olsun.
"AYASOFYA'YA VURULAN ZİNCİRLER ÜSTADA AĞIR GELİYORDU"
- Bu ödüllerle sadece büyük şairimize vefa borcumuzu ödemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin değerlerine de sahip çıkıyoruz. Üstad, Türkiye'nin en sancılı döneminde yaşadı. 79 yıllık hayatında savaşlar, dar boğazlar gördü. Türk siyasetinin tüm dönüm noktalarına şahitlik etti. Fatih'in emaneti Ayasofya'ya vurulan zincirler en çok da üstada ağır geliyordu.
- Tüm yasaklara, tüm engellemelere rağmen 35 yıl boyunca neşrettiği Büyük Doğu Dergisi ve cemiyetiyle özellikle gençlere ilham aşılamanın, özgüven ve cesaret vermenin gayretiydi. Mücadelesini fildişi kulelerde değil milletin içinde, milletiyle bilhassa gençlerle birlikte yürüttü. Anadolu'yu karış karış gezerek binlerce kişinin katıldığı konferanslar tertip etti. Sayısız takibata uğradı, defalarca hapse girdi. Birçok haksızlığa maruz kaldı fakat inandığı yoldan asla geri adım atmadı. Geleceğin fikir yükünü sırtlayacağına, inandığı gençlikten ümidini hiçbir zaman kesmedi. Rabbim bizlere de üstadın bu mücadelesine omuz vermeyi bahşetti. Üstad hayatta iken takdimini yapma bahtiyarlığını yaşamıştık. Vefatından 37 yıl sonra ise en büyük hayali olan Ayasofya'yı açma şerefine eriştik. 80 yıllık hasretin ardından zincirleri hep birlikte kırdık, Fatih'in vasiyetine uygun olarak Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturduk.
31 MART MESAJI
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Üstadın hayali kurduğu şekilde tıpkı kitap gibi, tıpkı mukaddesatçı Türk gençliğin kalbi gibi bu yüce mabedi açmayı başardık. Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak inanın bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğü idi.
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Şu andaki zât oradaki birçok eseri ne yazık ki çalarak, kaldırarak adeta boşaltılmış bir harabeye döndürdü. Şimdi biz orayı yeniden restore ediyoruz renove ediyoruz. Bunlara hiçbir şey bırakılmaz. Bunlar ülkeyi bile çırılçıplak hale getirirler. Geldiğimiz zaman çöp, çukur, çamurdu İstanbul. Ama kendilerine nasıl bir İstanbul teslim ettik ortada. Onlar şimdi aynı hale dönüştürdüler, dönüştürüyorlar.
- Onun için 31 Mart çok önemli. Yeniden İstanbulumuzu, Türkiyemizi aslına rücu ettirmemiz için 31 Mart çok önemli. Ayasofya'yı biz açtık ama onu koruyacak olanlar elbette gençlerimizdir. Gençlerimizin bu mukaddes emanete layıkıyla sahip çıkacağına yürekten inanıyorum.
SÜPER KUPA FİNALİ OLAYLARI
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Biz Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Sporun gündelik siyasetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza faydası yoktur. Muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni hareketleri olarak görüyoruz.
- Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerin elele kolkola yürüyenlerin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor.
"ADIM ATMAKTAN ÇEKİNMEDİK"
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Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese tüm insanlık biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bırakıp, şayet samimi iseler bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından uzak sorsunlar. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz.
- Dünkü hadiselerden dolayı futbolseverlere, 20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden seyretmedim. Spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum.
'İT SÜRÜLERİ' DEMİŞ, CEZA ALMIŞTI
Dönemin Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık, HDP binasına 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları ile saldıran gruplar hakkında 2014 nevruzunda 'it sürüleri' ifadelerini kullanmıştı. Sakık bu sözü nedeniyle 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada beraat etmişti. Aynı sözleri 2015 nevruzunda da tekrarlayan Sakık, bu kez yargılandığı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.