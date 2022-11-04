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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim’de vatandaşlara simit ikramı

04.11.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camii’nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası vatandaşlara simit ikram etti. Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim’de vatandaşlara simit ikramı

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programının ardından cuma namazı için Taksim Camii’ne geçti.

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Vatandaşlar cuma namazı sonrası camiden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.

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Vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınlardaki bir simit tezgahına giderek çevredekilere simit ikram etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katılmak üzere Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.

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İHA

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simit erdoğan taksim

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