Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim’de vatandaşlara simit ikramı

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programının ardından cuma namazı için Taksim Camii’ne geçti.

Vatandaşlar cuma namazı sonrası camiden çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşlarla kısa süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakınlardaki bir simit tezgahına giderek çevredekilere simit ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katılmak üzere Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti.

İHA