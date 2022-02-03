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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi dikkat çeken Osman Kavala açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi dikkat çeken Osman Kavala açıklaması

03.02.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala ile ilgili "Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Şu anda bizim mahkemelerimizin de vermiş olduğu bir karar var. Bunun dışında AİHM ne demiş Avrupa Konseyi ne demiş biz çok fazla ilgilendirmiyor. Çünkü biz bir defa kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi dikkat çeken Osman Kavala açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya seyahatinden önce havalimanında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Ortak gündemimizde önemli bölgesel, uluslararası konularda fikir teatisinde bulunacağız. Salgına rağmen geçen sene 2 milyonu aşkın Ukraynalı dostumuzu Türkiye'de misafir ederek yeni bir rekora imza attık. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kararlı adımlarla ilerliyoruz. İmzalayacağımız serbest ticaret anlaşmasının bu hedefe kısa zamanda bizi ulaştıracağına inanıyorum.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Bölgede barışı hakim kılmak için diyaloğa davet ediyoruz. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum.

OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI

Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Şu anda bizim mahkemelerimizin de vermiş olduğu bir karar var. Bunun dışında AİHM ne demiş Avrupa Konseyi ne demiş biz çok fazla ilgilendirmiyor. Çünkü biz bir defa kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar bizim saygımız olmayacaktır.

SIĞINMACILARIN ÖLÜMÜ

Her şeyden önce 12 insanın orada donarak ölümüne seyirci kalmak yenilir, yutulur bir şey değil. Bu konuyla ilgili olarak AB ve dünya sessiz kalmıştır. Bundan sonraki adetlerini değiştireceklerini hiç düşünmüyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan
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