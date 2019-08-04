Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşüren projenin hayırlı olmasını diliyorum. Manisa kısmının açılışını Binali kardeşimiz gerçekleştiriyor. Muhteşem bir katılım var. Coşkunuzu, heyecanınızı biliyorum. Helikopterle inerken buradaki coşkuyu gördüm. Hep ne derdim, yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz, suyunuz yoksa gayri medeniyettesiniz. Nerede CHP varsa orada çöp var. Nerede CHP belediyesi varsa atık su var, susuzluk var. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık. Karayolu tünel uzunluğunu 50 kilometreden 473 kilometreye ulaştırdık. Mal ve can güvenliğinde önemli adımlar atmış olduk. Vatandaşlarımızın kaza riskini minimilize ettik.

Her vilayette olduğu gibi Bursa'da da ulaştırma yatırımlarını sürdürüyoruz. Toplamda maliyeti 1,5 milyar lira olan 18 karayolunun yapımı devam ediyor. 2 yıla kadar bitiyoruz. Çünkü Bursa'ya bu yakışır. Bursa Bilecik hızlı treninin biraz geciktiğini biliyorum. Sıkıntıları çözüp Ankara Bursa, Bursa İstanbul arasını 2 saate düşürecek bu hattı sizlere sunacağız.

BİZ KENDİ CEBİMİZDEN PARA VERMİYORUZ

Kuru sıkı atmakla olmaz. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Biz adeta çağ atlatırken, birileri hala bu işlere çamur atarak kendine siyasi pay çıkarmaya çalışıyor. CHP'nin başındaki zatın yine şehir hastanelerimizle uğraştığını duydum. Belki başkası yapsa cehaletine veririz. Bu işi ömrü hayatında böyle bir şey yapmamış hatta SSK hastanelerinde milleti rezil eden bir kişi yapınca insanın canı sıkılıyor. Neymiş şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyormuş... Böyle diyor. Biz kendi cebimizden para vermiyoruz. Biz buraya yıl, ay, gün koyuyoruz. Bu kadar zaman çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi yapacaksın. Buna yap işlet devret denir Bay Kemal. Şehir hastanelerinin nasıl modelle yapıldığından haberi yok. Devlet bütçesiyle yapılsa tabelada yazardı. Devlet kendisi inşa etmiyor. Böylesine dev projeler için alternatif finansmanlar geliştirmek gerekiyor.

YAPTIĞIMIZ DIŞ ZİYARETLERDE BU YOLLARI NASIL YAPIYORSUNUZ DİYORLAR

İstanbul Havalimanı, dünyanın ilk üçünde. Biz yapmadık. Bu sistemle yaptık. Katıldığımız pek çok uluslararası toplantıda siz bunu nasıl yaptınız, bu hastaneleri nasıl yaptırıyorsunuz? Bunu bize anlatın... Türkiye bunu anlattı anlatıyor. Türkiye en başarılı şekilde uygulayan ülkedir. Ne harcanan değil, bizim buradan aldığımız hizmet için ne ödediğimizdir. Biz bir şey ödemiyoruz. Hastanemizin kapalı alanı 475 bin metrekare, yatırım bedeli 2 milyar 286 milyon lira. İşletme süresi 25 yıl. 25 yıl burayı işletecekler biz de belli bir bedeli alacağız.