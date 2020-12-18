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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

18.12.2020 14:08 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası koronavirüs konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak "Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çamlıca Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından cemaattekilere seslenerek, koronavirüs geçirenlere şifa diledi.

'VATANDAŞLARIMIZ DİKKAT ETİSN, KURALLARA RİAYET ETSİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler Müslümanlar olarak bu süreç içerisinde çok dikkatli olmalıyız. Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten. Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar yardımız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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